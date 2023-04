Alors Apple a décidé de devenir une banque, les secrets de compte lancés par Tim Cook

Apple a lancé Apple Savings, un compte de dépôt qui garantit des rendements allant jusqu’à 4,15 %. Pour le moment, le service n’est actif qu’aux États-Unis, mais il pourrait bientôt arriver en Europe également. Et pour les banques, c’est un problème.

La montée était lente. Si lent que pendant un certain temps, il a semblé impossible qu’Apple puisse devenir un concurrent de la nuée de startups fintech qui tentent d’innover le secteur bancaire depuis des années. Pourtant, il semble maintenant que l’entreprise dirigée par Tim Cook veuille décrocher l’impulsion décisive. Apple a lancé Savings, un compte de dépôt qui assure un rendement annuel de 4,15 %. Pas mal, étant donné que le pourcentage de rendement dépasse celui des produits concurrents comme Marcus, le compte de dépôt de Goldman Sachs qui s’arrête à un rendement de 3,9 %.

Vous n’avez pas besoin d’un minimum pour l’ouvrir. Vous pouvez commencer à partir de n’importe quelle somme d’argent jusqu’à un maximum de 250 000 $. La devise n’est pas qu’un standard : Apple Savings n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis et il n’est pas encore clair si et quand ce service sera proposé dans d’autres pays. L’épargne est conçue avant tout comme une forme d’épargne, pour utiliser l’argent déposé sur ce compte il faut le déplacer vers un autre compte ou directement vers l’Apple Card, ce qui est pourtant nécessaire pour accéder au compte.

La banque est l’un des plus anciens fétiches de la Silicon Valley. En 1999, après avoir vendu Zip2, Elon Musk décide de réinvestir une grande partie de son capital dans X.com, une startup qui sera la première banque entièrement numérique. En tant que produit unique, X.com a connu un certain succès mais n’a vraiment explosé que lorsqu’il a fusionné avec Confinity, la startup qui a créé PayPal. Ce service de paiement numérique s’est tellement développé qu’en 2002, il a été racheté par eBay pour 1,5 milliard de dollars.

Apple a commencé à bouger lentement dans le secteur. En 2014 elle lance le service ApplePay, puis en 2019 elle dévoile son Apple Card puis à partir de 2022 Apple Pay Later arrive, un nouveau service qui garantit la possibilité de payer en plusieurs fois. Désormais le compte de dépôt, un projet également construit avec la banque d’investissement Goldman Sachs. Le service est compétitif, bien sûr. Mais ce n’est pas le seul point.

Ces dernières années, Apple a augmenté sa base d’utilisateurs dans le monde. La part de marché des utilisateurs d’iPhone est en croissance. En septembre, pour la première fois, le nombre d’utilisateurs avec un smartphone produit par Apple dans la poche a dépassé les 50 % du total, alors qu’en Europe, pour le moment, ce pourcentage est fixé à 30 %. Si ces utilisateurs, déjà habitués à ApplePay, décidaient de confier leur épargne à Apple, Cupertino deviendrait une nouvelle puissance bancaire mondiale.

Le lancement d’Apple Savings a également surpris Roberto Nicastro, ancien directeur général du groupe Unicredit. Nicastro a publié un post sur LinkedIn expliquant comment les banques qui s’appuient sur des modèles traditionnels devront commencer à considérer Apple comme un concurrent :

« Apple est-elle enfin devenue une banque ? Mon avis est : oui. Apple devient de plus en plus le concurrent cauchemardesque des banques et autres acteurs financiers, notamment aux États-Unis. Ce n’est pas parce que ce sera une banque (elle ne deviendra peut-être jamais une banque) . suffisamment réglementé) mais parce qu’il redéfinit désormais les services bancaires tels que nous les connaissons ».