DirectStorage 1.2 : nouvelles fonctionnalités et correctifs pour accélérer le chargement des jeux sous Windows

Les jeux d’aujourd’hui sont de plus en plus exigeants en termes de graphisme, de son et de performances. Cela indique qu’ils occupent également plus d’espace sur votre disque dur et prennent plus de temps à charger. Pour résoudre ce problème, Microsoft a conçu une technologie appelée DirectStorage. Cela a d’abord été ajouté aux consoles Xbox Series X | S, puis porté sur les systèmes d’exploitation Windows 10 et Windows 11.

DirectStorage est une API qui permet d’accélérer le chargement des jeux à l’aide de SSD NVMe. Ceux-ci sont beaucoup plus rapides que les disques durs traditionnels. Cette technologie tire parti de l’architecture PCIe 4.0 et du protocole NVMe pour réduire la latence et l’utilisation du processeur dans les opérations d’entrée et de sortie de données. De plus, DirectStorage utilise un système de compression et de décompression des données qui optimise l’utilisation de la bande passante et de la mémoire.

Quoi de neuf dans DirectStorage 1.2 ?

Le 18 avril 2023, Microsoft a publié la version 1.2 du SDK DirectStorage, qui a ajouté de nouvelles fonctionnalités et corrigé certains bugs en fonction des commentaires des développeurs. Parmi les nouveautés les plus notables, citons :

Ajout de la prise en charge de l’activation des E/S de fichiers mis en mémoire tampon pour une utilisation sur des disques durs pouvant bénéficier des comportements de mise en cache des fichiers du système d’exploitation.

Ajout de l’API IDStorageQueue2::GetCompressionSupport pour indiquer le chemin que le runtime DirectStorage suivra lors de la décompression d’un format de décompression GPU pris en charge.

Mise à jour de dstorage.h et dstorageerr.h afin qu’ils soient couverts par la licence MIT.

Ajout de Microsoft.Direct3D.DirectStorage.winmd, pour faciliter la génération de liaisons non-C++ à l’API.

Bugs corrigés

Ajout du champ « Réservé1 » à DSTORAGE_REQUEST_OPTIONS. Cela rend la disposition en mémoire de la structure plus explicite, mais ne change pas réellement la disposition des versions précédentes.

Correction de DSTORAGE_REQUEST_DESTINATION_TEXTURE_REGION pour les textures 3D.

Correction d’un bug qui se manifestait lors du transfert de données non compressées de la mémoire vers les tampons.

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités apportées par DirectStorage 1.2, une technologie qui promet de révolutionner l’expérience de jeu sur PC. En réduisant les temps de chargement et en améliorant les performances. Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de DirectStorage et comment commencer à l’utiliser, vous pouvez visiter la page officielle ou consulter les ressources disponibles sur GitHub.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :