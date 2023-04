AT&T et son partenaire comsat concluent le premier appel satellite « direct vers smartphone »

La vue d’ensemble : Big Telecom a fait un bond en avant considérable aujourd’hui en passant le premier appel « basé dans l’espace » à l’aide d’un téléphone portable ordinaire. Cette percée pourrait fournir une meilleure couverture dans les zones mortes et les pays en développement. Les opérateurs pourraient bientôt offrir le haut débit mobile à différentes vitesses partout dans le monde avec l’aide de fournisseurs de communications par satellite.

En coopération avec AT&T, Vodafone et Rakuten, la start-up de communication par satellite AST SpaceMobile a innové en passant un appel satellite à partir d’un téléphone portable ordinaire. Mardi, la société a utilisé un Samsung Galaxy S22 non modifié à Midland, au Texas, pour établir un appel vocal bidirectionnel vers Tokyo, au Japon. Le test a utilisé le spectre d’AT&T pour faire rebondir le signal du satellite BlueWalker 3 (BW3) de SpaceMobile.

SpaceMobile affirme que son comsat BW3 peut fournir des services 2G, 3G, 4G LTE et 5G à partir de l’orbite terrestre basse. Cette percée pourrait transformer fondamentalement les communications mobiles une fois son réseau terminé.

« En réalisant ce que beaucoup considéraient autrefois comme impossible, nous avons atteint l’étape la plus importante à ce jour dans notre quête pour fournir un haut débit mobile mondial depuis l’espace », a déclaré Abel Avellan, président-directeur général d’AST SpaceMobile. « Je suis immensément fier de notre équipe et de nos incroyables partenaires constructeurs, dont le dévouement indéfectible et les efforts inlassables nous ont amenés à ce moment charnière. »

SpaceMobile affirme qu’il « construit le premier et le seul réseau mobile à large bande basé dans l’espace ». La grille pourrait éliminer l’effet « m’entendez-vous maintenant » et fournir une couverture aux zones mortes et aux pays en développement. Les zones rurales pourraient également voir des avantages.

Le géant des télécommunications AT&T est déjà d’accord avec l’idée de fournir à ses clients une couverture mondiale à large bande allant de la 2G à la 5G. Cependant, il est trop tôt pour deviner combien coûtera le service satellite/mobile. SpaceMobile facturera sans aucun doute aux opérateurs l’utilisation de ses satellites, et la société n’a pas spécifiquement exclu de devenir un fournisseur solo.

« Alors que nous prenons un moment pour célébrer cette formidable réalisation, nous restons concentrés sur la voie à suivre et les prochaines étapes cruciales qui nous rapprochent de notre objectif de transformer la façon dont le monde se connecte », a déclaré Avellan, laissant les plans de l’entreprise à l’interprétation.

À en juger par le site Web d’AST, la startup semble intéressée à travailler avec des opérateurs de téléphonie mobile pour fournir un service à la carte lorsque les clients rencontrent des zones de couverture médiocres et des options mensuelles pour la signalisation continue par satellite.

Jusqu’à présent, AT&T est le seul partenaire mobile de SpaceMobile, Vodafone et Rakuten fournissant une assistance technique. Cependant, d’autres opérateurs sautent dans le train de la couverture par satellite avec diverses entreprises. En 2021, Verizon a annoncé qu’il fournirait un service similaire en utilisant le réseau satellite Project Kuiper d’Amazon. Pendant ce temps, T-Mobile s’est associé à SpaceX pour utiliser son réseau Starlink.

