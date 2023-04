Près de la moitié de tous les smartphones reconditionnés vendus l’année dernière étaient des iPhones d’Apple

En un mot : bien que Samsung ait récemment devancé Apple en ce qui concerne les expéditions mondiales de smartphones, un domaine où Cupertino domine est le marché des téléphones remis à neuf. Environ la moitié des combinés remis à neuf vendus dans le monde l’année dernière étaient des iPhones, ce qui représente une augmentation de 16 % d’une année sur l’autre.

Selon les données de Counterpoint Research, la crise économique mondiale a vu la demande de smartphones reconditionnés moins chers augmenter de 5 % l’année dernière, l’Inde (+ 19 %) et l’Amérique latine (+ 18 %) ouvrant la voie. Alors que les ventes de téléphones reconditionnés ont augmenté en 2022, les livraisons de nouveaux appareils ont chuté de -11,3 %.

Le chiffre mondial des ventes de rénovation aurait été encore plus élevé sans la baisse de -17 % des ventes en Chine en raison de l’augmentation des cas de Covid-19 et des politiques extrêmes de Covid-Zero du pays qui ont eu un impact sur les entreprises et la demande.

Samsung a peut-être devancé Apple en ce qui concerne les expéditions mondiales de smartphones, mais les iPhones ont dominé le marché du reconditionné l’année dernière. Leurs volumes mondiaux ont augmenté de 16 % en glissement annuel, portant la part de marché d’Apple à 49 %. Samsung, quant à lui, a vu sa part passer de 28% à 26%. En tant que tel, il y a eu un léger déplacement des consommateurs Android vers iOS en 2022, une tendance qui, selon Counterpoint, se poursuivra.

La demande accrue d’iPhones remis à neuf affecte les ventes de nouveaux combinés et les revenus des services d’Apple sur de nombreux marchés. Mais la popularité des iPhones remis à neuf indique que les gens les achètent même dans des endroits où de nouvelles déclinaisons sont difficiles à trouver.

La plupart des consommateurs achetant des smartphones reconditionnés ont opté pour des modèles phares ou premium, faisant grimper les prix de vente moyens sur le marché secondaire.

Il est intéressant de voir que le passage à la 5G se fait également sentir sur le marché du reconditionné, les combinés compatibles 5G représentant 13 % des ventes mondiales de reconditionnement l’année dernière.

Apple vend des iPhones reconditionnés via sa boutique en ligne pour quelques centaines de dollars de moins que leur prix habituel. La société offre la même garantie d’un an qui accompagne les téléphones neufs, tous les manuels et accessoires, une nouvelle batterie, une nouvelle coque extérieure et, si nécessaire, des versions nouvellement remplacées. Samsung vend également des reconditionnements en ligne.

Un élément qui dissuade encore les gens d’acheter des téléphones remis à neuf est la crainte qu’ils puissent avoir un défaut non diagnostiqué, mais les niveaux de confiance augmentent. Les nouveaux modèles devenant de plus en plus chers, les niveaux de reprise plus élevés que jamais et les gens hésitant à faire des achats importants dans le climat économique actuel, le marché de la rénovation devrait continuer de croître. La seule chose qui ralentit la tendance est le fait que les gens ont tendance à conserver leur nouveau téléphone plus longtemps, ne voulant pas dépenser plus de 1 000 $ de plus pour la dernière mise à niveau.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :