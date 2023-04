Les équipes ne pourraient plus faire partie de Microsoft 365

Microsoft Teams est l’une des applications les plus populaires et les plus réussies de l’entreprise, en particulier depuis le début de la pandémie de COVID-19, qui a favorisé le travail et l’apprentissage à distance. Teams fait partie de la suite bureautique Microsoft 365 (anciennement appelée Office 365), qui comprend d’autres applications telles que Word, Excel, PowerPoint et Outlook.

Cependant, selon les informations publiées par le Financial Times, Microsoft pourrait envisager de séparer Teams et Office 365 à l’avenir. Offrir Teams en tant que service autonome et gratuit aux utilisateurs. Cela indiquerait un changement radical dans la stratégie de Microsoft. Lequel, jusqu’à présent, liait étroitement Teams et Microsoft 365 pour concurrencer d’autres plateformes de communication et de collaboration telles que Zoom, Slack ou Google Workspace.

Qu’impliquerait ce changement ?

Selon le message, l’idée de Microsoft serait de proposer Teams en tant qu’application autonome pouvant être installée et exécutée à partir de n’importe quel ordinateur. De cette manière, le géant de Redmond veut éviter les enquêtes de l’Union européenne et de ses régulateurs. Rappelons que Slack, qui concurrence Teams, a lancé une plainte concernant l’offre de Microsoft Teams incluse avec Office 365 en 2020.

Deux sources ont déclaré au Financial Times que Microsoft souhaitait éviter l’enquête officielle. De plus, il offrira aux entreprises la possibilité d’acheter Office avec ou sans Teams. Bien sûr, pour le moment, nous ne savons pas comment Microsoft fera ladite offre pour qu’elle satisfasse les régulateurs européens.

« Nous sommes conscients de nos responsabilités dans l’UE en tant que grande entreprise technologique », a déclaré Microsoft. « Nous continuons de coopérer avec la commission dans son enquête et sommes ouverts à des solutions pragmatiques qui répondent à leurs préoccupations et servent bien les clients. »

Néanmoins, ces informations soulèvent des questions intéressantes sur l’avenir de Teams et d’Office 365. Et sur la façon dont Microsoft pourrait redéfinir ses offres de services cloud pour rester compétitif et pertinent dans l’espace technologique.

