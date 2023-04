L’attrition des Chromebooks devient un gros problème pour les écoles, mais qui est à blâmer ?

Vue d’ensemble : Lorsque la pandémie de Covid-19 a incité les écoles à organiser des cours virtuels sur Internet pour se conformer aux commandes d’abris à domicile, beaucoup se sont tournés vers des Chromebooks à bas prix pour s’assurer que chaque élève pouvait travailler à distance. Pour de nombreux districts, c’était la voie la plus abordable, mais maintenant, à quelques années seulement du pic de la pandémie, un autre problème est devenu très clair.

Selon un récent rapport du Fonds pour l’éducation du Groupe de recherche sur l’intérêt public (PIRG) des États-Unis, les écoles commencent maintenant à voir ces Chromebooks tomber en panne et créer des tas de déchets électroniques. Ce qui est particulièrement ennuyeux, c’est que dans de nombreux cas, le hardware de ces systèmes fonctionne toujours parfaitement.

Le rapport met en évidence la date d’expiration moyenne de quatre ans pour les mises à jour logicielles. Une fois qu’un Chromebook atteint sa date de fin, il ne peut plus recevoir de mises à jour ni accéder à des sites Web sécurisés. Outre les problèmes de sécurité évidents, les enseignants ont signalé que les ordinateurs portables expirés ne peuvent pas accéder aux sites Web pour les tests d’état.

Le rapport Chromebook Churn attire également l’attention sur le fait que trouver des versions de rechange pour les ordinateurs portables d’occasion est un défi, comment la rareté peut entraîner des prix élevés et comment l’évolution des conceptions rend impossible le mélange et l’appariement des versions entre les systèmes. Dans un exemple spécifique, le rapport a noté que six fabricants avaient apporté ce qu’il appelait des modifications non fonctionnelles à la lunette en plastique de leurs modèles Chromebook 11 « qui rendaient ces versions incompatibles d’un modèle à l’autre ».

Doubler la durée de vie des Chromebooks pour les étudiants aux États-Unis pourrait permettre aux contribuables d’économiser 1,8 milliard de dollars, selon le rapport, en supposant qu’il n’y a pas de coûts de maintenance supplémentaires.

Les points du groupe ont beaucoup de sens sur le papier, mais je ne sais pas dans quelle mesure ils se traduiraient dans le monde réel. Est-il vraiment possible de s’attendre à ce qu’un Chromebook à bas prix avec du hardware d’entrée de gamme dure 8 à 10 ans ? Quelle sera l’expérience d’un élève utilisant un Chromebook essayé en neuvième année ?

Je suis tout à fait pour que les fabricants élargissent l’accès aux versions de rechange et à celles qui s’usent après une utilisation intensive, mais faire exploser un fabricant de Chromebook pour ne pas utiliser le même design sur tous les modèles semble un peu excessif. De nombreuses entreprises ont expérimenté l’idée de l’électronique modulaire comme les ordinateurs portables dans le passé, et aucune n’a rencontré beaucoup de succès. La vitesse vertigineuse de l’innovation technologique se heurte au concept et franchement, les gens désirent de nouveaux appareils électroniques brillants.

