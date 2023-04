Nous savons maintenant pourquoi l’IA aime les mèmes du pape François

Du terrain de basket aux défilés de mode, derrière le succès du Pape il y a le sacré et le profane, les règles du Midjourney, et les tendances qui surgissent sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé avec une couette blanche. Depuis, le pape François est devenu la rock star de l’intelligence artificielle générative. Les images du pontife jouant au Quidditch, portant de la couture, filant à toute allure dans une papamobile (la version blanche de la voiture de Batman) ou se promenant avec de jolies filles sur la plage sont partout. Non seulement cela, il mange aussi de la restauration rapide, joue de la guitare au festival de Glastonbury, fait de la plongée sous-marine et joue au basket.

L’image qui a transformé le pape en obsession semble avoir été publiée pour la première fois le 24 mars sur Reddit, puis partagée sur les réseaux sociaux avec la légende : « Les enfants de Brooklyn ne pouvaient qu’espérer ce style de niveau ». Et donc tout le monde sur Midjourney, le logiciel utilisé pour produire des images, a commencé à glisser le pape dans ses invites. Derrière la tendance se cachent le sacré et le profane, le langage à grande échelle, celui choisi par les machines et, comme toujours, la piste des likes.

Les règles de l’intelligence artificielle

L’IA est capable de reproduire des personnages bien connus car elle a été entraînée avec des millions d’images sur le web qui lui permettent de reproduire fidèlement la physionomie. La règle du visage connu est la base, mais elle ne suffit pas. D’abord parce que tous les personnages célèbres ne sont pas bien reproduits par l’IA. Pour se comprendre, on a testé Midjourney en demandant par exemple de produire des photos de Lady Gaga et ça a produit des catastrophes, apparemment il n’a même pas la moindre idée de qui sont Chiara Ferragni et Fedez. Lorsque nous avons envoyé l’invite demandant de reproduire une dispute entre les Ferragnez, cela n’a fait que cracher une femme blonde criant après un garçon avec un gros dos. Ceux choisis par AI sont avant tout des personnalités politiques américaines : Donald Trump, Barack Obama, Joe Biden. Mais aussi Elon Musk. De plus, d’après les tests que nous avons effectués, il semble qu’il ait un vrai faible pour le pape François, ses images étaient les plus faciles à reproduire.

Ce n’est pas seulement un visage bien connu, mais aussi facilement reconnaissable grâce à des éléments caractéristiques comme la robe. La tunique blanche du pape n’est portée que par lui, donc même si l’IA ne reproduit pas fidèlement le visage (c’est en fait assez bon) il y a des indices qui rendent le pontife immédiatement reconnaissable. De plus, les vêtements eux-mêmes sont devenus les protagonistes des images générées par Midjourney. Doudoune sur la tête, mais aussi la tunique aux manches déchirées, le crucifix qui se transforme en chaine de rappeur dès les années 90, les versions de la Pope ne manquent pas avec une veste en cuir, des Raybans aviateur, ou avec des pieds Jordans.

Le sacré et le profane, comme les images du Pape, sont devenus viraux

Et puis avouons-le, ce n’est pas la même chose de voir la version gangster d’Elon Musk ou celle du pape.L’effet de contraste est à la base de la satire, c’est pourquoi, malgré le fait que l’intelligence artificielle soit capable de reproduire d’autres célébrités ainsi, de nombreux utilisateurs ont choisi le Pape, jouant précisément sur la sacralité du rôle du pontife projeté dans des espaces insolites.

Les personnalités religieuses ont historiquement fait l’objet de caricatures ironiques, mais, comme l’explique Jennifer Herdt, professeur d’éthique chrétienne à la Yale Divinity School, au New York Times, le pape François « est connu pour sa simplicité, sa solidarité avec les plus pauvres parmi les pauvres ». », alors quand il pilote un avion de chasse, ou porte un vêtement de haute couture, « c’est certainement le comble de l’incongruité » et de cette façon il joue sur les attentes trahies, celles qui suscitent alors l’hilarité. Dans la même veine Serene Jones, président et professeur de religion et de démocratie à l’Union Theological Seminary de New York a ajouté: « Les gens vivent le pape François comme un pape du peuple, alors vous aimeriez le mettre dans tous ces endroits où se trouvent les gens. »

La nouvelle tendance sur les réseaux sociaux

Comme toujours, c’est la mode qui anime les masses, lorsque les premières images générées par l’IA ont été publiées sur les réseaux sociaux, une véritable tendance s’est amorcée. En général, les fakes de Midjourney sont immédiatement devenus viraux, pensez aux images de la fausse arrestation de Donald Trump, ou de Vladimir Poutine agenouillé en présence de Xi Jinping, mais celles du Pape ont recueilli plus de vues, de likes et de commentaires que les autres .

Tant ont suivi la piste des likes, d’autres stratégiquement, voyant que les images devenaient facilement virales, ont profité de la tendance. Comme l’a écrit un utilisateur de Reddit sous des images du Pape jouant au basket et pratiquant les arts martiaux : « Je devais m’impliquer dans l’affaire du Pape. »

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :