Des fichiers de la CIA divulgués montrent que la Chine construit des cyber-armes pour détourner des satellites ennemis

En bref : les agences de renseignement américaines pensent que la Chine construit des cyberarmes sophistiquées qui pourraient « prendre le contrôle » des satellites appartenant aux nations occidentales ennemies, les rendant inefficaces pour soutenir les systèmes de communication, d’armement, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

Comme l’a rapporté le Financial Times, un document marqué par la CIA sur les plans de la Chine pour développer des cyber-armes qui peuvent nier, exploiter ou détourner les satellites ennemis était l’un des nombreux fichiers classifiés qui auraient été partagés par le garde national de l’air du Massachusetts Jack Douglas Teixeira, 21 ans, sur un Groupe Discord Minecraft. Ils se sont finalement retrouvés sur Twitter, 4chan et Telegram.

Washington affirme que les projets de détournement de satellites occidentaux font partie de l’objectif de la Chine de contrôler l’information, ce que Pékin considère comme un « domaine clé de la guerre ».

L’une des attaques de la Chine cherche à imiter les signaux que les satellites reçoivent de leurs opérateurs, les incitant ainsi à être entièrement pris en charge ou à mal fonctionner pendant les moments cruciaux du combat. Cela éliminerait les capacités des satellites, qui fonctionnent généralement en grappes, à communiquer entre eux, à relayer les signaux et les ordres aux armes et à renvoyer des données visuelles et interceptées.

Le général B Chance Saltzman, le chef de l’US Space Force, a récemment déclaré que Washington faisait face à une « nouvelle ère » de menaces au-delà de la Terre. Il dit que la Chine a déployé 347 satellites, dont 35 lancés au cours des six derniers mois, conçus pour affronter les forces américaines en cas de futur conflit.

« Les menaces auxquelles nous sommes confrontés pour nos capacités en orbite de la part de nos concurrents stratégiques [have] considérablement augmenté », a déclaré Saltzman à CNBC, « la congestion que nous constatons dans l’espace avec des objets suivis et le nombre de charges utiles de satellites, et uniquement les lancements eux-mêmes, ont augmenté à un rythme exponentiel ».

« La Chine continue d’investir de manière agressive dans la technologie destinée à perturber, dégrader et détruire nos capacités spatiales », a déclaré Saltzman.

Il suffit de regarder l’invasion de l’Ukraine par la Russie pour voir l’importance des communications par satellite en temps de guerre. La Russie a lancé une cyberattaque contre le fournisseur de télécommunications américain Viasat le 24 février, le jour de l’invasion. L’incident a entraîné la mise hors ligne de modems satellites qui fournissent un service Internet à des milliers de clients européens, dont beaucoup en Ukraine.

Les satellites SpaceX Starlink ont ​​été particulièrement gênants pour la Chine. En mai dernier, des chercheurs militaires chinois étaient préoccupés par la menace potentielle posée par Starlink et ont exhorté le gouvernement à développer des moyens de les détruire ou de les désactiver. Et en février, des rapports ont affirmé que le pays prévoyait de lancer 13 000 satellites dans le cadre d’un service concurrent pour fournir un Internet mondial, « supprimer » le réseau d’Elon Musk et mener des missions anti-Starlink.

