Installez Stable Diffusion sur votre ordinateur : Smart Image AI gratuitement

Les générateurs d’IA ont fait sensation ces derniers mois. Pratiquement personne qui n’essaie pas la saisie de texte de ChatGPT pour voir à quel point cette intelligence artificielle est. Midjourney, Dall-e et Stable Diffusion étaient également populaires auprès des utilisateurs en tant que générateurs d’images.

Seulement : Ça coûte, et pas trop peu. De plus, les données d’entrée se trouvent sur le Web – et qui sait à quoi les développeurs les utilisent. Avec une installation locale de Stable Diffusion, vous contrôlez les entrées et pouvez générer vos propres compositions d’images à votre guise et sans abonnement.

La configuration système requise

Stable Diffusion est étonnamment frugal. Un ordinateur vieillissant avec au moins 8 gigaoctets de RAM et Windows 10 ou Windows 11 installé est suffisant pour démarrer le programme.

La vitesse à laquelle Stable Diffusion crée ses images dépend en grande partie de la carte graphique. Elle fait les frais du rendu.

S’il ne s’agit pas d’économiser chaque seconde, une vieille Nvidia GTX 1060 avec 4 gigaoctets de mémoire vidéo fera l’affaire. Dans notre cas, une nVidia GeForce 2070 RTX avec 8 VRAM a été utilisée. Plus il y a de VRAM, mieux c’est.

Installation des utilités : buvez du café et soyez patient

L’installation ne se fait pas en deux clics, mais avec un peu de patience même les profanes peuvent le faire.

Stable Diffusion est écrit en Python. Bien qu’il s’agisse d’un langage de programmation courant, Windows doit encore le maîtriser en premier.

Par conséquent, vous devez télécharger Python version 3.10 – vous pouvez trouver le programme derrière ce lien. Ce doit être 3.10 – peu importe que ce soit 310.0 ou 3.10.6. Dans le tableau, vous devez télécharger le package d’installation de Windows (64 bits) ou la version 32 bits ou ARM.

Le langage de programmation Python doit être installé sur Windows pour que Stable Diffusion fonctionne.

Après le téléchargement, installez le package et attendez la fin de l’installation.

Ensuite, vous chargez le contrôle de version Git, que vous pouvez trouver derrière ce lien.

Le contrôle de version Git maintient à jour votre installation de diffusion stable.

Enfin, vous avez besoin de Microsoft Visual C++ Redistributable pour Visual Studio 2022. Bien que de nombreux programmes soient déjà inclus, cela ne fait pas de mal de télécharger le package actuel et d’essayer une installation à titre de test. Si tout fonctionne, vous n’aviez pas encore le programme sur disque. Si l’installation est boueuse, la version 2022 est déjà installée.

Vous pouvez trouver l’assistant de Microsoft derrière ce lien. Téléchargez simplement la version gratuite pour la communauté.

Visual Studio occupe quelques Go d’espace disque, mais c’est l’épine dorsale d’innombrables programmes Windows.

Une fois que vous avez installé les trois utilitaires, vous pouvez ajouter Stable Diffusion.

Téléchargez et installez Stable Diffusion

Le moyen le plus simple est de charger Stable Diffusion via git. Mais avant d’ouvrir l’outil, créez un dossier sur un lecteur disposant d’au moins 10 Go d’espace libre. Dans notre cas, nous avons créé H:\Stable Diffusion\.

Ouvrez ensuite git CMD et passez au disque dur contenant le dossier de diffusion stable en entrant la lettre de lecteur et deux-points (par exemple H 🙂 et en appuyant sur Entrée. Tapez ensuite cd \Stable Difussion\ (ou le dossier dans lequel vous souhaitez que le programme se retrouve) et appuyez à nouveau sur Entrée.

Moins sauvage que prévu – en quelques commandes, Stable Diffusion atterrit sur le disque dur.

Vous êtes maintenant dans le répertoire où l’image AI devrait finalement se trouver. Une seule commande manque : git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git – il est préférable de la copier avec Ctrl+C et de l’insérer dans git CMD avec Ctrl+V. Appuyez sur Entrée et attendez que le programme se télécharge et s’installe. Préparez-vous un café – cela peut prendre quelques minutes…

Si tout s’est bien passé, vous pouvez refermer la fenêtre et découvrir un sous-dossier nommé stable-diffusion-webui dans le répertoire. Ouvrez le dossier et exécutez le fichier webui.bat. Si l’Explorateur Windows ne vous montre pas l’extension de fichier : il s’agit du premier fichier de toute une pile d’icônes de programmes portant le même nom.

Le processus d’installation final va maintenant s’ouvrir, ce qui peut prendre jusqu’à 30 minutes. Un ou deux ou trois cafés peut-être ? Peut-être un cours accéléré pour savoir quel degré de broyage utiliser pour quelle infusion de haricots brûlants ?

La fenêtre ici illustre le processus d’installation final. Et cela peut prendre du temps…

Le principe est simple : laissez le programme se mettre en place et ne touchez à rien. Le message Running on local URL: http://127.0.0.1:7860 confirme la réussite de l’installation. Ferme la fenêtre.

Démarrer Stable Diffusion dans le navigateur

Pour démarrer Stable Diffusion, vous devez d’abord démarrer webui.bat en tant que routine d’installation et le laisser ouvert. Ne laissez pas les contre-vérifications vous tromper. Stable Diffusion vérifie à chaque démarrage s’il y a une mise à jour et la met à jour si nécessaire.

Une fois démarré, passez au navigateur de votre choix et tapez http://127.0.0.1:7860 dans la barre d’adresse et appuyez sur Entrée (ou cliquez sur le lien à gauche).

Le masque de saisie pour Stable Diffusion s’ouvre :

Ici, comme dans d’autres IA d’image, vous pouvez saisir les invites et affiner divers paramètres. Les contrôles les plus importants sont ceux de la hauteur et de la largeur de l’image. Si un message d’erreur apparaît, cela est probablement dû à une RAM vidéo insuffisante de votre carte graphique.

L’expérience et des chaînes de mots précises augmentent la qualité

Comme pour les autres générateurs d’images, le reste de Stable Diffusion est une question d’essais et d’erreurs. Toutes les entrées ne conduisent pas au résultat souhaité, il est parfois utile d’affiner la formulation ici. Ou de recalculer l’image en cliquant sur Générer.

Avec un peu de pratique et d’expérience, vous pouvez créer de très bonnes œuvres d’art à partir de Stable Diffusion. Ce qui suit s’applique : L’IA a ses problèmes avec les gens et les êtres vivants individuels sont très souvent étrangers à l’IA. Les bâtiments et les paysages, en revanche, peuvent être créés de manière très convaincante par une diffusion stable :

Il existe de nombreux points de contact sur le net pour plus de conseils. Avec Stable Diffusion, vous disposez maintenant de l’un des outils d’image les plus puissants installés sur votre ordinateur. Beaucoup de joie !

