Le nouveau Smart Gun de Biofire utilise la biométrie comme mécanisme de sécurité

Pourquoi c’est important : Une start-up spécialisée dans les armes à feu a publié son point de vue sur la sécurité des armes basée sur la biométrie, le Biofire Smart Gun. L’arme utilise des données biométriques préprogrammées pour reconnaître les utilisateurs, garantissant que seuls ceux identifiés par le propriétaire peuvent l’utiliser. Le produit empêche les scénarios tragiques et les décharges accidentelles impliquant des enfants, des criminels ou d’autres utilisateurs involontaires.

La société de sécurité et de technologie Biofire, basée au Colorado, affirme que son pistolet intelligent est toujours dans un état « verrouillé », empêchant toute utilisation non autorisée une fois qu’il quitte les mains d’un utilisateur identifié tout en fonctionnant de la même manière qu’un Luger 9 mm ordinaire pour les utilisateurs autorisés. Une fois ajouté à la liste des utilisateurs de l’arme, le moteur biométrique Guardian du pistolet identifie instantanément les utilisateurs avec une empreinte digitale intégrée et une reconnaissance faciale 3D, empêchant toute utilisation non autorisée. Le moteur biométrique Guardian peut reconnaître jusqu’à cinq utilisateurs.

Bienvenue dans l’avenir de la sécurité des armes à feu. Regardez le Biofire Smart Gun fonctionner uniquement pour son utilisateur autorisé, protégeant ainsi les propriétaires contre une utilisation non autorisée potentielle. Personnalisez votre Smart Gun maintenant : https://t.co/L1TP5ZE45H#smartgun #sécurité #unlockBiofire #FutureTech #FirearmSafety pic.twitter.com/g8kt4ywX0Y – Biofire (@BiofireUSA) 21 avril 2023

Les détracteurs des armes intelligentes ont souvent repoussé ces technologies de sécurité, affirmant que les mesures de sécurité supplémentaires peuvent réduire la fiabilité potentielle de l’arme lorsque cela compte. Ces détracteurs n’ont peut-être pas nécessairement tort malgré la sortie réussie de Biofire. Le prototype de Biofire n’a pas tiré deux fois lors d’une démonstration en direct à Reuters, ce qui a suscité des problèmes de fiabilité. Le fondateur Kai Kloepfer a assuré aux observateurs que les concepteurs avaient minutieusement testé le système biométrique et que les échecs étaient dus à des problèmes mécaniques, et non au système de sécurité biométrique.

La technologie peut ressembler à quelque chose d’un film de science-fiction ou d’espionnage. Cependant, l’utilisation de la biométrie et de mécanismes similaires d’identification de l’utilisateur pour sécuriser la fonctionnalité des armes est tout sauf nouvelle.

L’Armatix iP1, introduit au milieu des années 2010, utilisait un mécanisme de sécurité basé sur la RFID qui ne permettrait à l’arme de fonctionner que pour les utilisateurs portant la montre RFID qui accompagne le système. Le fabricant l’a annoncé comme l’un des systèmes d’armes à feu les plus sûrs disponibles.

Malheureusement, des pirates ont piraté la sécurité de l’iP1, prouvant que le système n’était pas sûr peu de temps après son lancement. Plusieurs autres sociétés sont depuis entrées dans la course pour apporter un système d’arme intelligent sécurisé et fonctionnel sur le marché américain, mais aucune n’avait réussi avant la sortie réussie de Biofire.

Biofire a commencé à accepter des commandes, permettant aux propriétaires potentiels de construire et de configurer leur package Smart Gun. Les acheteurs peuvent choisir parmi l’un des trois modèles suivants : l’édition du fondateur à 2 999 $, l’édition de lancement à 1 899 $ ou le pistolet intelligent de base à 1 499 $. Chaque modèle offre des personnalisations uniques, y compris des choix de couleurs pour le polymère principal, la gâchette et la sortie du magazine, la possibilité de configurer pour les tireurs gauchers ou droitiers, et même la possibilité de créer un numéro de série personnalisé.

La page de construction de Biofire indique que les modèles Founders Edition sont épuisés et devraient être expédiés d’ici le 4e trimestre 2023. Les autres modèles sont disponibles et commenceront à être expédiés au début de 2024.



