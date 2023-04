Lorsqu’ils sont seuls, ces perroquets sonnent une cloche et appellent leurs amis par vidéo

Des chercheurs de l’Université de Glasgow ont expliqué que les oiseaux utilisent les appels vidéo de manière personnelle et créative. Ils sont aussi un moyen de lutter contre les troubles mentaux chez les animaux.

Dissipons le mythe, les perroquets ne sont pas fous, ils sont juste terriblement seuls. Bref, dans l’imaginaire littéraire et cinématographique, ils ont toujours été représentés comme des oiseaux qui piaillent et répètent quelques mots, parfois même en hurlant dans la nuit. Pensez à l’Inséparable de Marquez au temps du choléra, le chauve et maniaque qui parlait dans les occasions les plus inattendues, ou aux perroquets pirates, comme l’ara jaune et bleu de Cotton dans The Black Pearl. Maintenant, une étude de l’Université de Glasgow a révélé qu’ils veulent en fait simplement discuter avec leurs semblables.

Les chercheurs ont fait une expérience en organisant des appels vidéo entre oiseaux. Une fois devant l’écran, les perroquets ont commencé à jouer, à chanter, à montrer des objets, ils ont aussi appris à voler ensemble et des amitiés particulières sont nées. Les propriétaires ont remarqué des améliorations, les oiseaux étaient plus calmes et plus réceptifs après les appels vidéo, et l’étude pourrait être le point de départ pour montrer comment la technologie peut aider à combattre la solitude, même celle des animaux.

Appels vidéo perroquet

Des scientifiques de l’Université de Glasgow ils ont choisi 18 perroquets et ont fait une expérience. Ils ont donné une tablette à chaque propriétaire et ont appris aux perroquets à demander un appel vidéo à l’aide d’une cloche. « La notion de choix est fondamentale, explique Rebecca Kleinberger, chercheuse à la Northwestern University au New York Times. Non seulement les perroquets sonnent leurs cloches, avertissent leurs propriétaires qu’ils veulent passer un appel, mais ils choisissent aussi avec qui, indiquant avec leur bec la photo d’un autre perroquet sur l’écran.

Une fois qu’ils ont appris le mécanisme, les chercheurs ont remarqué que de plus en plus de perroquets essayaient de communiquer en chat vidéo avec leurs amis, au total il y a eu 147 appels pendant l’expérience. Les oiseaux pendant les appels vidéo semblaient attentifs et impliqués, courant souvent pour obtenir un objet à montrer à l’autre perroquet en vidéo. Non seulement cela, ils ont chanté ensemble et des relations spéciales sont également nées. « Il y avait des oiseaux qui dormaient les uns à côté des autres », a expliqué Ilyena Hirskyj-Douglas, chercheuse à l’université de Glasgow. « Ils utilisent cette technologie de manière très personnelle. »

L’expérience de l’Université de Glasgow

Les effets des appels sur les perroquets ont été rapidement remarqués par les propriétaires, qui ont indiqué aux chercheurs que les oiseaux étaient plus calmes. Au cours du test, les perroquets ont également commencé à présenter des comportements sociaux, montrant que la communication vidéo aidait à combattre leur solitude.

Certains perroquets ont même fait d’énormes progrès en observant leurs amis, comme apprendre à voler et à se nourrir pour la première fois. Jennifer Cunha, chercheuse affiliée à la Northeastern University et co-auteur de l’étude, a déclaré : « Nous avons vu des résultats vraiment encourageants de l’étude. Les perroquets semblaient comprendre qu’ils interagissaient véritablement avec d’autres oiseaux à l’écran et leur comportement reflétait souvent ce que l’on attendrait d’interactions réelles entre ces types d’oiseaux.

L’ennui d’un oiseau en cage

Les perroquets sont des animaux sociaux, habitués à vivre en grands troupeaux, où ils s’engagent dans des interactions complexes. La captivité force les oiseaux dans des espaces confinés, où ils ne reçoivent aucune stimulation mentale. L’ennui et la solitude ont des effets néfastes sur les perroquets qui développent souvent des problèmes sociaux, tels que plumer, crier, se balancer à plusieurs reprises.

Ilyena Hirskyj-Douglas a expliqué que : « La technologie d’appel vidéo a aidé de nombreuses personnes pendant les premiers jours de la pandémie de COVID où l’auto-isolement était essentiel pour ralentir la propagation du virus. » Le même mécanisme pourrait alors aider les perroquets à lutter contre la solitude. « Il y a 20 millions de perroquets vivant dans des maisons aux États-Unis et ils commenceront à explorer si ces oiseaux pourraient également bénéficier des appels vidéo. »

