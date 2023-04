Prolongez la durée de vie de votre ordinateur portable Asus grâce à ces bonnes pratiques

En règle générale, une durée de vie utile pour les ordinateurs portables Asus est établie entre 3 et 5 ans, cependant, il existe des méthodes qui augmentent leur temps de fonctionnement et le font également dans des conditions optimales. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer les actions suivantes, conseillées voire nécessaires, pour prolonger la durée de vie de ces machines.

1. La batterie, élément clé de la vie du PC portable Asus

Sans aucun doute, comme pour tout ordinateur portable du marché, la batterie est l’élément qui perd en consistance et en efficacité avant. Tout d’abord, vous devez insister pour utiliser une batterie de votre propre marque ou recommandée par celle-ci. Dans Portatilmovil, la plus large sélection de batteries compatibles avec Asus de la marque Voltistar (marque de référence dans le secteur des pièces détachées pour ordinateurs portables) est présentée pour assurer cette augmentation de la durée de vie des ordinateurs portables Asus.

Bien que la batterie choisie soit la plus appropriée à l’équipement, il faudra toujours procéder à une utilisation correcte pour en prendre soin au maximum. En ce sens, il est recommandé de ne pas utiliser l’ordinateur portable branché, d’arrêter de charger avant qu’il ne soit complètement terminé et de commencer à le charger avant qu’il ne descende en dessous de 15 % de la charge. De même, il est conseillé que l’ordinateur reste en mode veille afin que l’écran ne reste pas constamment allumé. De plus, des profils de performances silencieux doivent être utilisés dans la mesure du possible.

Cependant, il faut savoir que la dégradation des batteries est inévitable, elles perdront toutes de la capacité avec le temps en raison des propriétés chimiques des ions lithium sur lesquels ces éléments sont basés.

2. Éteignez l’ordinateur

Vous devriez prendre l’habitude d’éteindre l’équipement si vous n’allez pas l’utiliser dans les deux ou trois prochaines heures. De cette façon, l’énergie sera économisée et la mémoire sera libérée. Ceci est particulièrement intéressant lorsque l’équipement est déplacé d’un endroit à un autre, car, en règle générale, on utilise des sacs spéciaux qui n’ont pas de ventilation et leurs conduits d’aération sont également couverts, augmentant leur température et affectant négativement leur fonctionnement.

3. Toujours propre

La nécessité de garder l’équipement propre doit être constamment soulignée, en effectuant des actions spécifiques, telles qu’éviter le colmatage des ports, empêcher les particules de pénétrer à l’intérieur de l’ordinateur portable, utiliser les conduits de ventilation, nettoyer avec des produits à l’extérieur après utilisation ou au moins une fois une semaine.

4. A l’atelier tous les deux ans

Enfin, la recommandation qui, très probablement, est la moins suivie. Il est indispensable de confier l’équipement à un centre d’assistance technique spécialisé tous les 1 ou 2 ans, selon l’utilisation qui en est faite. Seuls les techniciens seront vraiment formés pour augmenter efficacement la durée de vie de ces ordinateurs portables, en plus de détecter, le cas échéant, une erreur ou une panne qui empêche l’utilisateur de profiter de manière optimale de tout ce que l’ordinateur est capable d’offrir. . En passant entre les mains d’un spécialiste, il deviendra plus rapide et plus efficace, en plus d’atteindre l’augmentation de longévité susmentionnée.

