Un skin CS:GO AK-47 extrêmement rare vendu pour plus de 400 000 $

WTF ? ! Combien paieriez-vous pour un article cosmétique dans un jeu ? 1 $ ? dix? 100 $. Qu’en est-il de 100 000 $ ? Je ne le pensais pas, mais quelqu’un a payé quatre fois plus sur une vente. Un revendeur de skin CS:GO en ligne vient de gagner plus d’un demi-million de dollars sur une transaction contenant seulement deux articles cosmétiques. L’un était évalué à plus de 400 000 $.

De temps en temps, nous entendons parler d’une vente incroyablement ridicule pour un produit virtuel qui nous fait secouer la tête et nous demander : « Pourquoi quelqu’un paierait-il autant pour cela ? » Par exemple, le gars qui vient de perdre plus de 500 000 $ sur deux articles dans Counter-Strike : Global Offensive (CS:GO). Oui, vous avez bien lu, quelqu’un a payé six chiffres pour deux skins d’armes.

Un manager sur la plateforme de skin-trading SkinBid qui passe par la poignée Zipel a réalisé la transaction pour le compte du cofondateur de SkinBid Luksusbums, qui possédait les peaux. La vente comprenait deux articles – # 1 AK-47 661 ST MW avec 4x Titan (Holo) et un couteau de combat Karambit # 387 P1 « bien usé ». Zipel a tweeté la nouvelle au cours du week-end.

Je viens de terminer le deuxième plus gros échange de l’histoire du CS ! Vendu ces deux pour le compte de @Luksusbums – #1 AK-47 661 ST MW avec 4x Titan (Holo)

– Karambit #387 P1 en bien porté La vente combinée était de + 500 000 $ pic.twitter.com/EbLyF2NaHq – zipeLð©ð° (@zipelCS) 16 avril 2023

Zipel n’a pas indiqué les prix spécifiques de chaque article, mais a déclaré que la transaction totale s’élevait à plus d’un demi-million de dollars, ce qui en faisait ce qu’il prétendait être la « deuxième plus grande » vente de l’histoire de CS. Il a ensuite tweeté que Luksusbums avait obtenu plus de 400 000 $ sur l’AK-47. Le tweet était une vantardise parce que tout le monde pensait que Luksusbums était fou de demander tant pis pour la peau. Personne ne pensait qu’il se rapprocherait de ce prix.

à tous ces nerds qui ont dit revenez me voir quand l’ak se vend pour 400k vous êtes un zipel délirant, bonjour les chiennes – zipeLð©ð° (@zipelCS) 16 avril 2023

C’est une somme impie pour un produit que vous ne possédez pas physiquement. Lorsque CS:GO est enfin hors ligne, ce skin de plus de 400 000 $ a également disparu. Bien sûr, CS:GO ne va nulle part de sitôt, ce qui explique en partie pourquoi le skin pourrait atteindre un prix aussi élevé.

Le mois dernier, Valve a annoncé que Counter-Strike 2 serait une mise à jour CS:GO gratuite, ce qui a enflammé la communauté. Les commerçants étaient quelque peu inquiets d’une dévaluation des offres de peau actuelles. Cependant, Valve a déclaré plus tard que les skins hérités seraient compatibles avec CS2, et les valorisations des skins ont augmenté avec les nouvelles.

Le cosmétique du pistolet a atteint un prix aussi élevé en raison de sa rareté. Cette peau spécifique est également connue sous le nom de « Graine 661 ». Le site Web CS GO Blue Gem le répertorie comme le « motif n ° 1 » pour l’AK-47, avec le « meilleur motif de cicatrice » des peaux de sa catégorie. Il était également décoré de quatre stickers Titan Holo, distribués lors d’un tournoi d’esports l’année dernière. Seuls 38 stickers existent et ce pistolet en a quatre.

« Les rumeurs disent qu’il faut vendre son âme au diable pour la trouver [in-game] soit par un trade-up : c’est une anomalie statistique », note Blue Gem.

Le blog CS.money affirme également que Seed 661 est le « modèle durci » le plus rare du jeu, avec seulement 121 spawns connus dans l’histoire du jeu. Il indique également que « des centaines de milliers de dollars » ne sont pas une évaluation injuste pour l’article cosmétique, compte tenu du marché très actif de la peau CS: GO.

De plus, ce n’est pas le premier article CS:GO à vendre pour un montant exorbitant. En réponse à la vantardise de Zipper d’avoir la deuxième plus grande vente de CS, un autre utilisateur revendiqué qu’il a vendu un article en 2014 qui valait 1,8 million de dollars (2,3 millions de dollars après ajustement pour l’inflation). Zipel a concédé qu’il était « n°3 ». Un AK-47 presque identique qui vendu pour 775 000 $ en 2021.



