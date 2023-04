L’outil d’overclocking MSI Afterburner obtient sa première mise à jour stable depuis des années

Qu’est-ce qui vient de se passer? MSI Afterburner était sur le point de disparaître à cause des sanctions contre la Russie et de la guerre de Vladimir Poutine contre l’Ukraine. Maintenant, l’utilitaire le mieux noté a reçu une mise à jour de sa dernière version stable apportant le prise en charge du hardware le plus récent sur le marché.

Guru3D et MSI ont publié une nouvelle version de leur célèbre utilitaire GPU MSI Afterburner. La version 4.6.5 est la première mise à jour stable depuis des années, car la dernière version non bêta remonte à la fin de 2021. Entre les versions 4.6.4 et 4.6.5, MSI Afterburner a survécu à la pire crise de son histoire de développement en tant que un seul programmeur russe travaillant dessus a déclaré que le logiciel était probablement « mort ».

Néanmoins, MSI Afterburner est maintenant plus « vivant » que jamais. La version 4.6.5 ajoute le prise en charge officielle des derniers GPU de jeu haut de gamme, à savoir les séries Nvidia RTX 4000 et AMD Radeon RX 7900. Afterburner 4.6.5 ajoute également une prise en charge « expérimentale » des derniers processeurs d’Intel (Core de 13e génération) et d’AMD (Ryzen 7000), ainsi que de nombreuses corrections de bugs et une compatibilité améliorée avec les dernières versions de Windows et même les anciens modèles de GPU de L’équipe verte.

La mise à jour ajoute également le prise en charge du contrôle de tension pour les versions basées sur GA103 et GDDR6x de la GeForce RTX 3060 Ti et inclut de nouveaux ID de périphérique pour le hardware « futur » d’AMD et de Nvidia. Le prise en charge de la surveillance GPU Intel Arc est également améliorée, même si l’overclocking GPU n’est pas pris en charge pour le moment car Intel limite le prise en charge de l’API aux applications x64 uniquement.

D’autres améliorations apportées au logiciel par le développeur Alexey Nicolaychuk dans MSI incluent une implémentation alternative du module de surveillance du hardware car Windows 11 22H2 a cassé le module « hérité », un Switch dans le fichier de configuration pour contourner le verrouillage du contrôle de tension sur les GPU Maxwell introduits avec le 515 sortie des drivers GeForce officiels.

MSI Afterburner fournit désormais une fonction de surveillance de la température pour les périphériques à semi-conducteurs NVMe via le plug-in SMART.dll, y compris la température du contrôleur secondaire pour certains disques Samsung NVMe. Les développeurs ont également modifié l’emplacement du serveur pour vérifier les mises à jour car l’ancien serveur a atteint sa fin de vie.

La version 4.6.5 inclut également une nouvelle version de RivaTuner Statistics Server (RTSS 7.3.4), l’outil « principal » du package Afterburner gérant les fonctionnalités de surveillance, de limitation d’images et même d’enregistrement vidéo que le programme fournit à ses utilisateurs. La mise à jour comprend une « énorme » liste de modifications, avec plus de 100 améliorations de compatibilité et un utilitaire DesktopOverlayHost mis à niveau pour afficher les informations de surveillance sur le bureau Windows ou sur de petits écrans externes montés à l’intérieur du boîtier du PC.

Nicolaychuk a déclaré qu’il continuerait à développer RTSS même après la « mort » de MSI Afterburner car cela a toujours été son principal intérêt. En janvier 2023, Nicolaychuk a déclaré que MSI ne l’avait pas payé depuis un an parce que les sanctions contre le régime belliciste de Poutine avaient forcé la société taïwanaise à suspendre les transferts d’argent vers la Russie. Le problème semble être résolu maintenant et le développement de MSI Afterburner peut se poursuivre comme d’habitude.

