AUO fait la démonstration d’un écran Micro LED pour ordinateurs portables, mais ils ne sont pas tout à fait prêts

En bref : la technologie Micro LED a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir concurrencer les Mini LED et OLED, mais AUO compte plus de 600 ingénieurs qui travaillent pour la rendre moins chère à fabriquer. Les prototypes actuels laissent beaucoup à désirer, mais la société affirme qu’elle brûle l’huile de minuit pour résoudre les problèmes restants et qu’elle passera progressivement la fabrication du LCD au Micro LED au cours des prochaines années.

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher, vous avez probablement entendu parler de Mini LED et Micro LED, deux des percées les plus importantes en matière de technologie d’affichage ces dernières années. Le premier est une version plus avancée de l’écran LCD où le rétroéclairage comporte un réseau dense de LED qui permet des niveaux de contraste profonds de type OLED (au prix de la floraison). Ce dernier s’apparente davantage à OLED dans la mesure où l’image est directement produite par des LED sans avoir besoin d’un rétroéclairage.

Mini LED a déjà fait son chemin dans certains téléviseurs intelligents ainsi que dans les gammes récentes d’iPad Pro et de MacBook Pro d’Apple. Vous pouvez même obtenir un moniteur de jeu 165 Hz 4K doté de la technologie Quantum Mini LED de Samsung pour moins de 900 $, ce qui est un prix relativement bas pour un moniteur haut de gamme.

Quant à Micro LED, nous ne l’avons pas encore vu intégré dans un produit que vous pouvez acheter. Apple utiliserait la technologie dans une prochaine Apple Watch, et Samsung ne l’a jusqu’à présent utilisée que pour créer un téléviseur pliable de 165 pouces pour les gagnants de la loterie. D’autres, comme Micledi Microdisplays et Kura Technologies, se concentrent spécifiquement sur le perfectionnement de Micro LED pour les lunettes de réalité augmentée, dont certaines seront dévoilées plus tard cette année.

Ce n’est pas faute d’essayer – les sociétés d’affichage ont expérimenté Micro LED pour tout, de la signalisation numérique aux montres intelligentes et tout le reste. Cette semaine, lors de l’événement Touch Taiwan, AUO a présenté plusieurs produits de preuve de concept qui intègrent des écrans Micro LED et bien qu’ils aient l’air impressionnants, ils prouvent également que la technologie n’est pas tout à fait prête bien qu’elle soit en développement depuis 2012.

L’un des prototypes est un ordinateur portable avec un écran pliable de 14,6 pouces qui peut atteindre une luminosité maximale de 2 000 nits et peut être réglé d’opaque à semi-transparent (jusqu’à 60 % de transparence) – toutes de grandes qualités, du moins sur papier .

Le kicker est la résolution, qui est un maigre 1 280 par 720 – cela aurait été peu impressionnant il y a 10 ans, et encore moins aujourd’hui. Curieusement, la société a également présenté un écran de 17,3 pouces avec de grandes capacités antireflet mais avec la même basse résolution que le petit frère.

AUO dit qu’il travaille toujours à perfectionner sa technologie Micro LED, et les prototypes montrent qu’il s’agit d’un travail en cours, avec plusieurs pixels morts visibles dans certaines démos. La société promet également de dévoiler des écrans Micro LED à plus haute résolution dans un avenir pas trop lointain. Pour l’instant, il n’avait qu’à afficher un écran de 1,39 pouces pour les smartwatches avec une densité de 326 pixels par pouce.

Séparément, AUO a également présenté des écrans d’ordinateurs portables AmLED de 18 et 16 pouces. AmLED est la version de Mini LED de la société taïwanaise, et cette fois nous parlons d’une résolution de 2 560 par 1 600 – quelque chose qui fonctionnera très bien pour les machines conçues pour être utilisées pour la productivité. Ils peuvent atteindre une luminosité maximale de 1 000 nits et prendre en charge toute la gamme de couleurs DCI-P3, avec un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz.

Dans le même ordre d’idées, AUO a annoncé qu’elle convertirait progressivement sa fabrique d’écrans LCD existante dans le district de Longtan de Taoyuan en une installation Micro LED au cours des deux prochaines années. Avec des entreprises comme Samsung et LG qui abandonnent également la technologie LCD, la société taïwanaise s’attend à ce que les coûts de fabrication des dalles Mini LED chutent de 50 % tous les deux ans, ce qui améliorerait considérablement ses chances de succès face aux alternatives OLED et Mini LED.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :