Microsoft prépare une Surface Go 4 avec ARM et une Surface Pro 11 pouces

Microsoft prévoit de rafraîchir sa gamme de tablettes Surface avec de nouveaux modèles qui intégreront des processeurs ARM et des écrans plus petits. Selon des sources de Windows Central, la société travaille sur un Surface Go 4 alimenté par ARM et un nouveau Surface Pro 11 pouces qui rejoindra les Surface Pro et Surface Go 13 pouces déjà connus.

Surface Go 4 serait le premier modèle de cette série à utiliser un processeur ARM, en particulier un SoC basé sur le Snapdragon 7c de Qualcomm. Ce changement lui permettrait d’offrir des performances similaires à l’actuel Surface Go 3, mais avec une plus grande efficacité énergétique et une meilleure autonomie. De plus, il pourrait inclure pour la première fois la connectivité 5G, bien que cette option ne soit pas encore confirmée.

Microsoft Surface veut concurrencer les iPad d’Apple

Le design du Surface Go 4 pourrait subir quelques petites modifications par rapport aux générations précédentes, mais il conserverait une taille similaire. De plus, on s’attend à ce qu’il y ait toujours une variante Intel pour les clients qui la préfèrent. Surface Go est la tablette la plus économique et la plus compacte de Microsoft, conçue pour les utilisateurs à la recherche de mobilité et de productivité sans renoncer à Windows.

En revanche, la Surface Pro 11 pouces serait une première pour la famille Surface, puisque jusqu’à présent il n’y avait que des modèles 13 pouces. Cette tablette aurait une taille similaire à la Surface Go, mais avec des bordures plus fines et un écran de meilleure qualité avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bien sûr, elle serait bien plus puissante que la Surface Go 4.

Microsoft suivrait la stratégie d’Apple avec l’iPad Pro, qui propose deux tailles différentes pour répondre aux préférences et aux besoins des utilisateurs. Surface Pro est la tablette la plus avancée et la plus polyvalente de Microsoft, capable de remplacer un ordinateur portable grâce à son clavier amovible et sa béquille arrière.

Les deux appareils seraient préinstallés avec Windows 11, le dernier système d’exploitation de Microsoft, qui a amélioré le mode tablette et inclus des optimisations pour les écrans plus petits. Ces appareils devraient être lancés plus tard cette année ou au début de l’année prochaine, bien qu’aucune date officielle n’ait encore été confirmée.

