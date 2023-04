Call of Duty: Modern Warfare II est gratuit pour les sept prochains jours

En un mot: Activision organise un essai gratuit de sept jours du mode multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare II pour célébrer l’arrivée de la saison trois et cela commence bientôt ici. L’accès gratuit commence le 19 avril à 10 h du Pacifique et se termine le 26 avril à 10 h sur toutes les plateformes.

Les participants auront accès à six cartes de base 6 contre 6 – Shoot House, Dome, Shipment, Farm 18, Himmelmat Expo et Pelayo’s Lighthouse – ainsi qu’à quatre cartes de fusillade – Blacksite, Exhibit, Alley et Shipment – et la carte de bataille Santa Séna.

Les modes de jeu 6v6 jouables incluent la domination, le jeu d’armes à feu, le match à mort par équipe, le point dur, le broyage, la mise à mort confirmée, l’infection, le tout ou rien et un dans la chambre. Sur la carte de bataille, vous pourrez jouer à l’invasion ou à la guerre terrestre.

Call of Duty: Modern Warfare II a été lancé le 28 octobre 2022 sur toutes les principales plateformes à l’exception de la Nintendo Switch. Il s’agit du dix-neuvième jeu principal d’une franchise de longue date qui parvient d’une manière ou d’une autre à relever la barre encore et encore. La dernière version a battu plusieurs records de ventes en route pour devenir le titre CoD le plus rapide à générer 1 milliard de dollars de revenus.

Le nouveau Modern Warfare II est une suite directe de Modern Warfare de 2019, qui était un redémarrage de l’original de 2007. Le premier Modern Warfare était le quatrième jeu de la série et le premier à se dérouler dans les temps modernes au lieu de la Seconde Guerre mondiale. ère. Cela s’est avéré être un véritable tournant pour la série. En fait, ce jeu est l’un des douze envisagés pour l’intronisation dans la classe 2023 du Temple de la renommée du jeu vidéo mondial.

Microsoft, quant à lui, tente toujours de gagner du support pour son projet d’acquisition d’Activision Blizzard. Le géant de la technologie basé à Redmond a déjà signé des accords de distribution de Call of Duty sur 10 ans avec plusieurs sociétés, dont Nvidia et Nintendo, cette dernière apportant la franchise au Switch.

