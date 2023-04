Outlook pour Mac lance une fonctionnalité de profils pour séparer les e-mails professionnels et personnels

Microsoft a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité de profils dans Outlook pour Mac qui facilite la séparation des comptes de messagerie professionnels et personnels avec différents thèmes de couleurs. La fonctionnalité de profils est conçue pour faciliter le passage d’un compte à l’autre et éviter d’envoyer le mauvais e-mail à quelqu’un ou d’enregistrer des entrées de calendrier de manière incorrecte.

Si vous créez des profils à la fois professionnels et personnels, vous pouvez passer au profil personnel et ne pas voir les notifications de votre compte professionnel, ce qui est utile à la fin de la journée de travail. Le raccourci Control + Tab permet aux utilisateurs d’Outlook pour Mac de basculer entre ces nouveaux profils.

Les profils Outlook peuvent être intégrés à Siri

Microsoft a également ajouté la commutation automatique via les raccourcis Siri, afin que vous puissiez passer automatiquement en mode personnel à la fin de la journée de travail. Ces nouveaux profils Outlook peuvent également personnaliser l’application, de sorte que vous pouvez avoir différentes couleurs pour votre travail et vos comptes de messagerie personnels pour aider à garder les choses séparées.

Outlook pour Mac prend en charge une variété de profils et de thèmes, vous pouvez donc également les utiliser pour gérer différentes boîtes de réception ou pour des tâches et des projets. Tous ces profils Outlook peuvent également être liés aux filtres de concentration d’Apple dans macOS, il y a donc beaucoup d’automatisation et de changement de profil qui peuvent être appliqués ici.

Les profils dans Outlook pour Mac arrivent juste un mois après que Microsoft a rendu son client de messagerie macOS gratuit. Les consommateurs n’ont plus besoin d’un abonnement Microsoft 365 ou d’une licence Office pour utiliser Outlook pour Mac, une décision surprenante qui fait de ce client de messagerie un choix solide pour les utilisateurs de Mac.

Outlook pour Mac prend en charge Outlook.com, Gmail, iCloud, les comptes Yahoo et tout compte de messagerie prenant en charge IMAP. Le dernier ajout de profils à Outlook pour Mac est disponible pour Microsoft 365 Insiders dans les mises à jour 16.70 (Build 23021201) ou version ultérieure. Si vous n’êtes pas un Microsoft 365 Insider, vous pouvez vous inscrire ou attendre que la fonctionnalité soit déployée plus tard dans les mois à venir.

