Le hacker Gary Bowser libéré de prison plus tôt, doit encore 14,5 millions de dollars à Nintendo

Dans le contexte: Gary Bowser, l’ancien membre malheureux du groupe de piratage Nintendo Team Xecuter qui a été condamné à 40 mois de prison l’année dernière, a été libéré de son incarcération tôt, en partie en raison de sa bonne conduite derrière les barreaux. Il retourne chez lui au Canada, mais avec une dette de 14,5 millions de dollars envers Nintendo, il cédera probablement une partie de ses revenus pour le reste de sa vie.

En avril 2020, Bowser, qui partage le même nom que le président de Nintendo of America (et un certain personnage de Nintendo), a été arrêté avec un autre membre de Team Xecuter, Max Louarn, pour 11 chefs d’accusation de piratage. Le groupe a créé des outils tels que les modchips et les jailbreaks qui permettaient aux acheteurs de contourner les mesures de sécurité de Nintendo, leur permettant de lire des ROM illégales sur des consoles/ordinateurs de poche tels que Switch, 3DS et Nintendo Wii. Bowser a d’abord nié les accusations, mais a changé son plaidoyer de culpabilité quelques mois plus tard. Il a été condamné à payer 4,5 millions de dollars à Nintendo et a été condamné à une peine de prison.

Bowser a également fait face à une poursuite civile de Nintendo of America, qu’il a fini par régler pour 10 millions de dollars. L’équipe Xecuter aurait gagné des millions de dollars, mais l’avocat de Bowser a déclaré que le rôle limité de son client dans le groupe ne lui rapportait que 500 à 1 000 dollars par mois.

En février de l’année dernière, Bowser a été condamné à 40 mois de prison. Sa défense a fait valoir qu’en tant que moins coupable des trois membres arrêtés de l’équipe Xecuter, il devrait écoper de 19 mois, ce qui ne l’aurait vu passer que trois mois en prison compte tenu de sa peine. Nintendo, qui a remercié les forces de l’ordre pour leur rôle dans l’arrestation de Bowser, voulait qu’il soit emprisonné pendant cinq ans. Il est apparu plus tard que la société avait l’intention d’envoyer un message avec la phrase de Bowser.

Dans une récente interview vidéo avec Nick Moses (via TorrentFreak), Bowser a révélé qu’il avait été libéré tôt, le 28 mars, et qu’il se trouvait actuellement au centre de détention du Nord-Ouest pour préparer son retour au Canada dans environ une semaine.

Mais Bowser n’échappera pas à son passé une fois rentré chez lui – il reste encore les 14,5 millions de dollars qu’il doit à Nintendo, qui, après avoir payé 25 $ par mois de son travail en prison, ont été réduits de 175 $.

Dans le cadre de l’accord du tribunal, Bowser doit payer à Nintendo 25% à 30% de son revenu mensuel brut. Donc, c’est à peu près certain qu’il s’agit d’un paiement dont il ne verra jamais la fin.

