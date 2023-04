Microsoft ajoute plus de publicités au menu Démarrer de Windows 11, harcelant les utilisateurs de comptes locaux

Une patate chaude : Ce n’est un secret pour personne que Microsoft veut vraiment, vraiment que les gens utilisent Windows 11. Quelle est la meilleure façon d’atteindre cet objectif ? À en juger par la dernière version de développement, davantage d’annonces du menu Démarrer harcèlent les personnes qui ne se connectent pas avec un compte Microsoft officiel.

Des rapports sont arrivés en novembre sur des annonces de test Microsoft, ou « notifications », dans le menu Démarrer de Windows 11 Preview Build; Les produits Microsoft sont apparus dans l’écran déroulant au-dessus de Modifier les paramètres du compte. L’une des publicités invitait les utilisateurs à sauvegarder leurs fichiers sur OneDrive, tandis qu’une autre suggérait aux utilisateurs de s’inscrire pour un compte Microsoft.

Avons-nous vraiment besoin d’insérer des promotions OneDrive dans le menu volant de la session utilisateur ? Tout pour ce doux doux KPI ð pic.twitter.com/ZsQGmkntDS – Germon (@thebookisclosed) 6 novembre 2022

La nouvelle des publicités a suscité beaucoup de colère justifiée, mais pas assez pour que Microsoft repense ses plans. La société de Redmond a commencé à les envoyer à quelques utilisateurs dans la version préliminaire KB5023778 de mars et a étendu la pratique dans la version 23435 de Windows 11 Insider Preview de la semaine dernière.

Les quatre annonces/notifications visent à encourager ceux qui se connectent avec un compte local à s’inscrire pour un compte Microsoft officiel. Ils vantent les avantages de pouvoir sauvegarder un appareil, d’utiliser Microsoft 365, de conserver les paramètres de sécurité et de profil au même endroit et de recevoir 5 Go de stockage cloud gratuit pour accéder aux fichiers en déplacement.

Sans surprise, Microsoft continuant à imposer ces publicités aux gens a été condamné presque universellement. « C’est à quoi ressemble un monopole en ajoutant des choses pour vous tromper et vous gêner », a écrit un utilisateur de Reddit (via The Reg). « Oups, je viens de publier une mise à jour qui définit votre navigateur sur Edge, affiche des publicités sous forme de notifications et Teams et OneDrive ne peuvent pas être supprimés du système. »

Tout le monde n’a pas critiqué les publicités. Une personne a noté qu’elle préférerait accepter ces notifications plutôt que de voir Windows se transformer en un modèle d’abonnement. D’autres ont souligné que des publicités pour OneDrive sont apparues dans Windows 8 et 10, donc ce n’est rien de nouveau de la part de Microsoft – pas que cela le rende bien.

Toutes les fonctionnalités qui apparaissent dans les versions d’aperçu ne se retrouvent pas dans la version complète, mais Microsoft pousse vraiment ces publicités durement et ce depuis des mois maintenant, il semble donc que nous les aurons probablement bientôt, que les gens l’aiment ou non.

Dans d’autres nouvelles de Windows 11, nous avons entendu ce mois-ci que Microsoft pourrait modifier la fonction de la touche d’impression d’écran pour ouvrir l’outil de capture dans le système d’exploitation. La société envisage également de permettre aux utilisateurs de forcer la fermeture des applications à partir de la barre des tâches et teste une fonctionnalité Edge qui ajoute une deuxième barre des tâches au bureau (Windows 11 et 10).



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :