Windows 11 offrira aux développeurs plus d’options lors de l’expérience OOBE

L’OOBE est une série d’écrans qui apparaissent lorsque nous allumons le PC pour la première fois ou après une installation propre de Windows 11. Sur ces écrans, nous devons accepter les termes de la licence, nous connecter à Internet, nous connecter avec un compte Microsoft ou créer un nouveau et partager les informations avec le fabricant de l’équipement. Nous pouvons également configurer des aspects tels que la langue, la région, le clavier…

Lors de la configuration initiale, on pourra également indiquer l’usage que l’on va donner à notre matériel : étude, consommation multimédia, usage bureautique… Selon le choix, Windows 11 installera certaines applications en arrière-plan qui nous rapprochent de l’usage que nous allons faire donner à notre PC.

Development, une nouvelle option de l’OOBE de Windows 11

Le leaker bien connu xénopanthère, a découvert une nouvelle option de personnalisation lors de l’OOBE de Windows 11 : Développement. La description de cette option parle d’une nouvelle application « Dev Home », qui servira de point d’entrée aux applications de développement typiques. De plus, il fournira de nouveaux widgets qui vous permettront de surveiller les performances de votre PC et vous offriront des conseils pour l’optimiser.

Vous pouvez surveiller vos flux de travail avec le panneau de widgets et voir des astuces et des conseils pour améliorer les performances du PC et découvrir de nouveaux paramètres de développement. Si Développement est présélectionné, Windows constatera que votre ancien PC a été utilisé pour des charges de travail de développement et pourrait bénéficier de cette personnalisation.

Cette modification a été trouvée dans la build 25336 sur le canal Windows Insider Canary, bien qu’elle soit introuvable dans la section Utilisation de l’appareil de l’application Paramètres. Il s’agit de l’un des changements axés sur les développeurs dans Windows 11, en plus de la prise en charge des volumes ReFS et dev.

L’idée de Microsoft est de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur l’apparence et le fonctionnement de leurs PC dès la sortie de la boîte, sans avoir à attendre que le bureau se charge ou à chercher des options dans les paramètres système. Ainsi, les utilisateurs pourraient profiter d’un PC plus personnalisé selon leurs goûts et leurs besoins.



