OneNote Beta introduit le geste barré pour effacer

OneNote est l’une des applications les plus populaires de Microsoft pour prendre des notes, organiser des informations et collaborer avec d’autres. L’une des fonctionnalités les plus appréciées par les utilisateurs est la possibilité d’écrire ou de dessiner avec le stylo numérique dans l’application, en profitant de la technologie de l’encre numérique.

Cependant, il peut parfois être un peu fastidieux d’effacer ce que nous avons écrit ou dessiné avec le crayon. Jusqu’à présent, nous devions passer en mode gomme et sélectionner la zone que nous voulions effacer, ce qui pouvait interrompre notre flux de travail.

Biffer pour effacer, l’une des fonctionnalités les plus demandées pour OneNote

Mais cela est sur le point de changer avec la dernière chose que Microsoft a annoncée pour les utilisateurs de OneNote Beta dans Windows 11. Il s’agit du geste barré pour effacer, qui vous permet de supprimer rapidement l’encre derrière un doodle que vous faites avec votre crayon.

Pour tester la nouvelle gomme, vous devez sélectionner un outil crayon, puis tracer rapidement un gribouillis (une boucle ou une ligne en zigzag) sur l’élément que nous voulons supprimer (il peut s’agir de mots, de lettres ou d’images). Microsoft affirme que le geste de suppression fonctionne mieux lorsque le contenu que vous souhaitez supprimer est complètement couvert.

OneNote vous permet également de désactiver l’outil si vous n’aimez pas son fonctionnement. Pour ce faire, vous devez aller dans Fichier> Options> Avancé> Stylet et décocher l’option Activer le geste pour barrer tout en utilisant de l’encre.

Le geste barré est disponible pour les utilisateurs du canal bêta avec la version 2304 et le numéro de build 16322.10000 ou supérieur. Si la fonctionnalité n’apparaît pas sur notre système même avec la dernière version, nous pouvons essayer de mettre à jour OneNote dans quelques jours : Microsoft active de nouvelles fonctionnalités par vagues pour assurer une implémentation stable et éviter les bugs majeurs.

Enfin, il convient de noter que le geste barré n’est pas disponible dans OneNote pour Windows 10.

