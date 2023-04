Microsoft envisage de permettre aux utilisateurs de forcer la fermeture des applications à partir de la barre des tâches de Windows 11

Quelque chose à espérer : peu de choses sont plus frustrantes que lorsque les applications se bloquent et refusent de se fermer. C’est encore pire quand le Gestionnaire des tâches ne s’ouvre pas non plus. Heureusement, une future mise à jour de Windows pourrait permettre aux utilisateurs de forcer la fermeture de n’importe quelle application via la barre des tâches. Les Windows Insiders testent actuellement la fonctionnalité.

Le programme Windows Insider permet aux utilisateurs de tester des fonctionnalités expérimentales avant que Microsoft ne les ajoute à la version stable. La version instable de Canary a un ajout potentiellement à venir qui a attiré l’attention d’Insiders. La fonctionnalité permettrait enfin aux utilisateurs de forcer la fermeture des applications directement depuis la barre des tâches.

Lorsque vous sélectionnez « Fermer la fenêtre » sur une application dans Windows, il arrête le processus principal et tente de terminer le programme. Bien que cela se passe généralement sans accroc, l’application peut parfois refuser de se fermer. Dans les cas graves, il peut même commencer à ralentir ou à geler entièrement l’ensemble du système d’exploitation. Les développeurs Windows jouent donc avec un nouveau bouton « Fin de tâche ».

Vous pourrez bientôt terminer rapidement une tâche/un processus entier en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris dans la barre des tâches et en choisissant une nouvelle option « Fin de tâche », style Gestionnaire de tâches. Nouveau dans la version 25300 et caché. vivetool /activer /id:42592269 pic.twitter.com/mdw9XLeQln – PhantomOcean3 �’��’� (@PhantomOfEarth) 15 février 2023

Fuite Océan fantôme a initialement découvert la fonctionnalité dans une version Canary de février. Vraisemblablement, les développeurs n’avaient pas l’intention que les utilisateurs connaissent la fonctionnalité car elle est masquée par défaut. Cependant, PhantomOcean a obtenu l’accès à l’aide de ViveTool, un programme qui peut découvrir des fonctionnalités et des applications non révélées.

Plus récemment, Tom’s Hardware a découvert qu’il semblait toujours être dans cet état d’espace réservé, même des mois après sa découverte. Bien que l’invite soit visible dans la barre des tâches, elle n’exécute aucune action lorsque vous cliquez dessus. Cet état inactif pourrait signifier que les développeurs sont encore en train de le peaufiner. Il pourrait même être abandonné s’il ne fonctionne pas comme prévu par Microsoft.

Permettre aux utilisateurs novices d’arrêter une application au niveau du système peut être risqué. La fermeture forcée d’un logiciel actif peut entraîner de nombreux problèmes, notamment des tâches non enregistrées, la corruption de fichiers ou l’instabilité du système d’exploitation. Ainsi, Microsoft pourrait vouloir laisser la fonctionnalité masquée ou désactivée par défaut s’il l’approuve finalement pour une version stable.

Certains utilisateurs peuvent ne pas comprendre les dangers potentiels de forcer la fermeture d’une application, ce qui pourrait endommager leur appareil. Cependant, la fonctionnalité est une belle mise à niveau de la qualité de vie dans Windows pour les personnes férues de technologie qui savent quand et quand ne pas l’utiliser.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :