La WWDC 2023 pourrait être le plus grand événement d’Apple depuis des années

En bref : lorsque la conférence mondiale des développeurs d’Apple débutera début juin, la plupart s’attendent à voir Cupertino annoncer son casque de réalité mixte tant attendu. Bien sûr, Apple aura également beaucoup d’autres choses à aborder pendant le discours d’ouverture.

Selon Mark Gurman, bien informé de Bloomberg, iOS 17 pourrait faire du bruit à la WWDC et au-delà, car Apple serait en train de préparer le terrain pour permettre le chargement latéral d’applications sur l’iPhone. Apple ne tient pas à ouvrir son jardin clos au monde extérieur mais les régulateurs européens semblent lui forcer la main.

Ailleurs, watchOS serait sur la bonne voie pour recevoir sa plus grande mise à jour depuis le lancement de la plate-forme en 2015. Le hardware Apple Watch ne devrait pas beaucoup évoluer cette année, l’accent sera donc mis sur les logiciels, y compris une interface mise à jour, a déclaré Gurman.

iPadOS 17 recevra probablement également des mises à jour structurelles, ouvrant la voie aux modèles Pro qui sortiront l’année prochaine avec des écrans OLED. Il a été rapporté plus tôt ce mois-ci que Samsung investissait 3,1 milliards de dollars dans la production d’OLED, peut-être pour soutenir la transition d’Apple vers la technologie OLED dans ses iPad et MacBook.

Apple serait également en train de préparer plusieurs nouveaux Mac pour un lancement plus tard cette année ou au début de l’année prochaine, et au moins deux d’entre eux pourraient faire leurs débuts à la WWDC. Notamment, Gurman ne s’attend pas à ce que l’un des nouveaux modèles sur la bonne voie pour un lancement en juin arrive avec du silicium M3. Au lieu de cela, Apple équipera probablement ces systèmes d’une déclinaison de la puce M2 actuelle.

La division Mac d’Apple pourrait certainement utiliser une balle dans le bras en ce moment. Les expéditions de PC ont baissé dans tous les domaines au premier trimestre alors que la demande s’est effondrée, mais c’est Apple qui a été le plus touché. Selon les données d’IDC, les expéditions de Mac ont baissé de plus de 40 % au premier trimestre par rapport à la même période un an plus tôt. Du côté des PC, Dell a été le plus grand perdant, ses livraisons ayant chuté de 31 % d’une année sur l’autre.

La WWDC 2023 démarre le 5 juin et se termine le 9 juin. Apple organisera un événement en personne le jour de l’ouverture, mais tout le reste sera présenté dans un format en ligne.

