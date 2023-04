Valve a restreint près de 2 500 comptes Steam pour avoir aimé une critique

Facepalm : Il est facile de comprendre pourquoi Valve interdirait une critique de jeu Steam, mais interdire les utilisateurs qui l’ont simplement aimé semble excessif, surtout lorsque la publication n’enfreint aucune règle. Pourtant, c’est ce qui est arrivé à 2 439 personnes qui ont qualifié un test négatif d’utile.

Le jeu en question est Warlander, un titre multijoueur en ligne gratuit avec des critiques mitigées. Slashdot rapporte que l’un des quelque 2 500 commentaires négatifs provient d’un utilisateur appelé FREEDOMS117, qui a été particulièrement lésé par le logiciel anti-triche du jeu, Sentry Anti-Cheat.

FREEDOMS117 a écrit dans leur critique négative que Sentry Anti-Cheat était « suspect » et qu’il « continue de fonctionner même lorsque le jeu est fermé, y compris les icônes de la barre des tâches ». Le plus inquiétant était que Sentry Anti-Cheat « semble envoyer des paquets de données aux adresses IP japonaises alors que le jeu était déjà fermé », et qu’il était difficile de le supprimer même après la désinstallation du jeu.

Pour les joueurs préoccupés par Sentry Anti-Cheat, l’test de FREEDOMS117 comprenait des instructions sur la façon de le supprimer complètement ainsi que tout ce qui restait dans le registre. Le message est devenu la critique la plus populaire sur la page Steam de Warlander, recueillant 2 439 votes positifs et 437 récompenses au cours des trois mois où il est resté au sommet.

Mais un modérateur de Steam s’est offusqué de la critique, la supprimant et restreignant le compte de FREEDOMS117 pendant 30 jours, les empêchant de publier des critiques/messages et de voter. La raison? L’test « tentait d’escroquer les utilisateurs ou d’autres violations des règles et directives de Steam », apparemment.

Non content de restreindre le compte de FREEDOMS117, tous ceux qui ont donné un coup de pouce à la critique et un prix ont également eu leur capacité à voter sur les testeurs Steam restreintes pendant 30 jours. Les utilisateurs concernés ont contacté le support Steam pour obtenir de l’aide, mais en vain.

PC Gamer écrit que le support Steam a finalement répondu au tollé, s’excusant auprès de FREEDOMS117 et admettant que le modérateur a fait une erreur ; ils pensaient que l’test était des instructions sur la façon de supprimer le logiciel anti-triche, ce que Valve ne permet pas.

« Nos modérateurs surveillent le contenu qui décrit comment tricher ou décrit comment falsifier les systèmes anti-triche. Ceux-ci sont contraires à nos règles et il semble que c’est ce que notre équipe de modération a incorrectement identifié avec ce cas, ce qui a conduit à l’test interdit. Je d’accord avec votre évaluation que cet test ne correspond pas à ces critères », a écrit le support Steam.

« De plus, le mod a identifié cette critique comme potentiellement dangereuse pour les autres joueurs, en raison de certaines des étapes nécessitant des modifications du registre. Cela a conduit au verrouillage supplémentaire qui a été placé sur votre compte et vos comptes d’électeur. Je peux voir que votre critique ne contient pas liens de phishing, tentatives d’escroquerie ou de tromperie des joueurs, ou toute autre chose qui justifie un verrouillage. »

Alors que l’interdiction de FREEDOMS117 a été levée, tout comme les interdictions de ceux qui ont aimé leur critique, le texte du message d’origine reste caché. Le support Steam a écrit qu’ils pensaient que l’test aurait plus de sens en tant que guide Steam et devrait inclure une divulgation pour les lecteurs sur la façon dont les étapes doivent être prises « à vos risques et périls ».

Le support Steam a déclaré qu’il suivrait le développeur au sujet du comportement décrit dans l’test.

L’éditeur de Warlander, Plaion, a écrit que Sentry Anti-Cheat avait « un bug où Sentry ne parvient pas à désenregistrer l’icône affichée dans la barre des tâches lorsque la barre des tâches Sentry Anti-Cheat se ferme, ce qui laisse l’icône affichée et donne l’impression que Sentry est toujours en cours d’exécution. » Il a affirmé que le système ne collecte aucune information personnelle car il n’a pas besoin d’en traiter. La société a également inclus des instructions sur la façon de désinstaller le logiciel anti-triche.

L’incident sera probablement un œil au beurre noir pour Valve. Non seulement cela pourrait dissuader les gens de laisser des critiques négatives, mais cela pourrait également inciter les autres à réfléchir à deux fois avant de leur donner le feu vert.

