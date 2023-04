L’explorateur de fichiers de Windows 11 facilitera l’accès à nos photos

Microsoft continue de travailler pour améliorer Windows 11. Dans les différents canaux du programme Windows Insider, ceux de Redmond continuent d’intégrer des fonctionnalités qui seront intégrées dans les mises à jour suivantes du système d’exploitation.

Dans ce cas, nous allons parler des améliorations apportées à l’explorateur de fichiers. Avec la conversion vers WindowsAppSDK, Microsoft a réussi à augmenter les possibilités de son interface. De plus, il a réussi à apporter ces améliorations à la boîte de dialogue de sélection de fichiers utilisée par d’autres systèmes d’exploitation et applications tierces.

La build 23435 ajoute la galerie à l’explorateur de fichiers

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de l’Explorateur de fichiers de Windows 11 est peut-être celle qui vous permet d’accéder à votre collection de photos de manière plus simple et plus organisée. Dans la Build 23435, l’Explorateur de fichiers de Windows 11 a une nouvelle option appelée « Galerie » dans le volet de gauche, qui vous montre toutes les images que vous avez stockées sur votre PC et dans le cloud.

En cliquant sur cette option, vous verrez un aperçu de vos photos triées par date, de la plus récente à la plus ancienne. Vous pouvez également filtrer vos photos par mois ou par année, ou rechercher une photo spécifique par nom ou tag. De plus, vous pourrez partager, modifier ou supprimer vos photos directement depuis l’explorateur de fichiers, sans avoir à ouvrir une autre application.

Cette fonctionnalité est très utile si vous avez beaucoup de photos enregistrées sur votre PC ou dans des services comme OneDrive ou Google Photos, et que vous voulez les voir toutes ensemble au même endroit. Ainsi, vous pouvez vous souvenir de vos moments préférés, créer des albums personnalisés ou libérer de l’espace sur votre disque dur.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous suffit d’avoir installé Windows 11 et d’être enregistré dans le programme Windows Insider dans le canal Dev. Après la mise à jour vers la Build 23435, vous trouverez cette option dans l’Explorateur de fichiers.

