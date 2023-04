Starship, la fusée qui emmènera l’humanité sur Mars, part demain: où voir le lancement

Le transporteur de SpaceX effectuera un voyage orbital presque complet et durera 90 minutes. Si cela fonctionne, il deviendra officiellement la fusée la plus grande et la plus puissante du monde.

Le lancement de la fusée Starship le 17 avril pourrait être la première étape pour amener l’humanité sur Mars. D’autre part, Elon Musk a créé SpaceX pour cette raison même. Lorsqu’il a loué un entrepôt au 1310 East Grand Avenue à El Segundo, Los Angeles en juin 2002, il a lancé sa course à l’espace personnel, créant une usine où il pourrait créer des fusées inspirées de Star Wars, éviter le gaspillage du gouvernement et construire un avenir pour des hommes sur d’autres planètes.

Demain, le vol d’essai du Starship débutera à 13h45 et il sera possible de le suivre en direct, mais il sera également diffusé à 21h15 avec la spéciale « Starship live : le grand test, avant la Lune ». Le lancement est une répétition générale pour ouvrir la voie au voyage vers la Lune, Mars et, comme l’a expliqué Elon Musk, même au-delà. Si cela fonctionne, Starship deviendra la fusée la plus puissante de l’histoire. Avec ses 33 moteurs générant près de 7,5 millions de kilogrammes de poussée, il le surpassera Système de lancement spatial (SLS) du Nasaqui a fait ses débuts en novembre 2022 sur la mission Artemis 1.

Où voir le départ de Starship

En Italie, il sera possible de voir le vol d’essai de la fusée Starship en direct sur la chaîne Focus, numéro 35 de la télévision numérique terrestre. La spéciale du 21.15, « Starship live : le grand test, avant la Lune », il sera dirigé par le journaliste et vulgarisateur Luigi Bignami, dans le studio il y aura des experts de l’industrie en tant qu’invités pour commenter le lancement de la fusée.

Parmi les commentateurs, il y aura Francesco Topputoingénieur aérospatial chez PoliMi, expert en nano-satellites, Philippe Maggi, ingénieur aérospatial de PoliMi, expert en propulsion fusée e Cesare Guaita, biochimiste et vulgarisateur du Planétarium de Milan. Des étudiants de la classe missile de l’École polytechnique de Milan seront également présents

Le voyage de la fusée la plus puissante du monde

Starship a été conçu pour être entièrement réutilisable, selon Elon Musk, cette fonctionnalité inaugurera une révolution dans le vol spatial. La fusée n’est pas seulement la plus puissante jamais construite, mais aussi la plus grande, mesurant 120 mètres, mais, comme Musk l’a tweeté, elle pourrait « grandir » de dix autres.

Le test durera 90 minutes, Starship commencera à partir de Boca Chica, Texas, et fera une orbite presque complète autour de la Terre, atterrissant dans l’océan Pacifique au large d’Hawaï. L’équipe de Starship travaille depuis des mois sur le premier vol orbital du transporteur. La semaine dernière, la fusée a été assemblée au Base stellaire dans le sud du Texas. Cependant, le premier vol de Starship pourrait être reporté même quelques secondes avant le départ. Comme l’histoire l’enseigne, lancer un vecteur du premier coup est toujours très risqué et délicat.

