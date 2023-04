Elon Musk fonde une nouvelle société, elle s’appelle X.AI et va s’occuper d’un secteur très en vogue

X.AI est née le 9 mars dans le Nevada, une entreprise qui, dans les intentions d’Elon Musk, devrait concurrencer OpenAI et défier ChatGPT dans la course à la meilleure intelligence artificielle jamais créée.

Elon Musk a ajouté une nouvelle société à son portefeuille. Cela a été découvert par le journal financier Wall Street Journal. La société s’appelle X.AI, a été fondée le 9 mars dans l’État du Nevada et compte actuellement Elon Musk lui-même comme directeur et Jared Birchall comme secrétaire. On n’en sait pas beaucoup plus sur ce projet, mais le but semble clair. Elon Musk avait pour objectif d’entrer sur le marché de l’intelligence artificielle depuis un certain temps et selon une série de rapports publiés d’abord par Business Insider puis par le Financial Times, il avait déjà commencé à bouger.

En fait, il semble qu’Elon Musk ait commencé à acheter des lots d’unités de traitement graphique (GPU), des unités de traitement graphique autrefois connues uniquement des amateurs de jeux vidéo mais désormais nécessaires aux processus impliquant le traitement de données pour les logiciels de crypto-monnaie et pour ceux traitant de l’intelligence artificielle. Pas seulement. Elon Musk aurait également commencé à lever des fonds pour créer l’entreprise. L’objectif de l’autoproclamé TecnoKing est donc de concurrencer OpenAi.

Le défi d’Elon Musk à OpenAI

À l’heure actuelle, le point de référence sur le marché est un : ChatGPT. L’intelligence artificielle qui a été programmée par OpenAi a pu montrer au monde le potentiel d’une technologie qui semblait encore lointaine. Après la stupéfaction et les premiers essais, les essais intégrés aux entreprises ont commencé. Un étudiant peut utiliser ChatGPT pour rédiger un essai à la maison, mais entre les mains d’une équipe de développeurs, ce logiciel peut accélérer considérablement les processus de recherche.

Elon Musk était l’un des fondateurs d’OpenAI. La société était à l’origine destinée à être une organisation à but non lucratif pour la recherche open source sur l’intelligence artificielle. L’idée était de lancer un projet éthique qui travaillait sur cette technologie pour éviter des dérives dangereuses pour l’espèce humaine. En 2018, Musk décide de quitter le conseil d’administration d’OpenAI, officiellement en raison de conflits d’intérêts avec Tesla. Actuellement, l’entreprise dirigée par Sam Altman travaille en collaboration avec Microsoft, dont elle a obtenu un financement de 10 milliards de dollars.

