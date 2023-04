LinkedIn lance un nouveau système de badge de vérification pour lutter contre les imposteurs

LinkedIn, la plateforme sociale professionnelle de Microsoft se joint aux vérifications. Après Twitter Blue et l’équivalent de Facebook, le géant de Redmond va proposer sa solution. Bien sûr, il n’aura que l’aspect d’offrir de la véracité, et non de rechercher un bénéfice de cette fonctionnalité. Aider ses utilisateurs à identifier et à éviter les imposteurs qui se font passer pour d’autres personnes ou entreprises.

Que sont les badges de vérification LinkedIn ?

Les badges de vérification LinkedIn sont des badges avec une coche bleue qui apparaissent à côté du nom des utilisateurs qui ont été vérifiés par la plateforme. Ces badges verts et bleus sont visibles par tous les utilisateurs de LinkedIn, ce qui facilite la reconnaissance des comptes légitimes et la lutte contre les imposteurs.

Selon LinkedIn, les badges de vérification visent à accroître la confiance et la transparence dans le réseau professionnel, ainsi qu’à protéger ses utilisateurs contre d’éventuelles fraudes, escroqueries ou usurpations d’identité.

Pour obtenir un badge vérifié, les utilisateurs doivent le demander via la plateforme en utilisant CLEAR ou Microsoft Login ou fournir une adresse e-mail professionnelle. LinkedIn enverra un code à quatre chiffres à cet e-mail, que l’utilisateur devra saisir sur la plateforme pour confirmer son identité.

Une fois vérifié, l’utilisateur pourra profiter des avantages d’avoir un badge vérifié, comme une visibilité, une crédibilité et une réputation accrues dans le réseau professionnel. Quelque chose qui peut encourager les gens à avoir plus d’interaction.

Pourquoi est-il important d’avoir un badge de vérification sur LinkedIn ?

Avoir un badge vérifié sur LinkedIn peut apporter plusieurs avantages aux utilisateurs individuels et aux entreprises ou marques qui souhaitent se démarquer sur la plateforme. Tout d’abord, avoir un badge de vérification prouve que l’utilisateur est bien celui qu’il prétend être et que son profil est authentique et digne de confiance. Cela peut renforcer la confiance et la sécurité parmi les contacts potentiels, les clients ou les employeurs qui souhaitent se connecter ou interagir avec l’utilisateur.

Deuxièmement, le fait d’avoir un badge vérifié peut vous aider à vous démarquer de la concurrence et des faux comptes ou des imposteurs potentiels qui pourraient essayer de profiter du nom ou de l’image de votre utilisateur. Cela peut éviter toute confusion, malentendu ou atteinte à la réputation de l’utilisateur.

Troisièmement, avoir un badge de vérification peut augmenter la visibilité et la portée des utilisateurs sur la plate-forme. Étant donné que les comptes vérifiés apparaissent généralement plus haut dans les résultats de recherche. Être plus susceptible d’être recommandé ou suggéré par LinkedIn à d’autres utilisateurs.

Comment demander un badge de vérification sur LinkedIn ?

Les utilisateurs pourront utiliser la certification Microsoft Enter, le système de vérification CLEAR ou un e-mail. Pour demander un badge de vérification sur LinkedIn par e-mail, l’utilisateur doit suivre ces étapes :

Accédez à votre profil LinkedIn et cliquez sur l’icône « Plus » qui apparaît sous votre nom.

Sélectionnez l’option « Demander une vérification ».

Entrez une adresse e-mail d’entreprise valide et cliquez sur « Soumettre ».

Vérifiez les e-mails de l’entreprise et recherchez le message LinkedIn avec le code de vérification.

Copiez le code à quatre chiffres et collez-le dans la plateforme LinkedIn.

Attendez que LinkedIn examine et approuve la demande.

LinkedIn prend généralement 24 à 48 heures pour vérifier les demandes. Si la demande est acceptée, l’utilisateur recevra une notification et pourra voir le badge de vérification à côté de son nom. Si la demande est rejetée, l’utilisateur peut réessayer après 30 jours.

LinkedIn a affirmé que son nouveau système de badge de vérification est un moyen plus simple, plus rapide et plus transparent de vérifier les identités sur la plate-forme. De plus, il a assuré qu’il continuerait à travailler pour améliorer la sécurité et la qualité de son réseau professionnel. Microsoft Enter sera disponible en avril pour 2 millions de membres LinkedIn.

