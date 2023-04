Une entreprise licencie ses employés pour les remplacer par de l’intelligence artificielle

Après l’arrêt du Privacy Guarantor en Italie, l’Union européenne a organisé un groupe de travail pour réglementer l’IA générative et protéger la vie privée des utilisateurs.

« Pour adopter la nouvelle vague de contenu généré par l’intelligence artificielle (IA), à compter d’aujourd’hui, nous avons décidé d’arrêter toutes les dépenses pour les rédacteurs et les concepteurs tiers », lit-on dans un communiqué de Bluefocus Intelligent Communications Group Co., l’un des principaux médias chinois. et des groupes de relations publiques. Traduit: nous remplaçons les humains par des machines. Lorsque ChatGPT est arrivé sur le Web en novembre, beaucoup pensaient que c’était le début de la fin. Il y a ceux qui ont crié au chômage de masse et ceux qui ont vu dans le chatbot un outil utile pour éviter les emplois ennuyeux ou mécaniques.

Le cas de l’entreprise chinoise, une entreprise de 3 milliards de dollars, pourrait être une sonnette d’alarme qui dénonce la volonté d’utiliser l’intelligence artificielle générative pour maximiser les résultats en réduisant les coûts, et les travailleurs sont les premiers à payer. Au milieu du chaos généré par l’IA, l’Union européenne a organisé un groupe de travail pour créer de nouvelles règles et protéger les utilisateurs.

L’entreprise qui veut remplacer les travailleurs par l’IA

Bluefocus Intelligent Communications Group Co. souhaite remplacer ses rédacteurs et graphistes externes par des modèles d’IA génératifs, explique une note de service interne consultée par Bloomberg News. La société a en effet contacté Alibaba Group Holding Ltd. et Baidu Inc. pour demander de pouvoir utiliser leur intelligence artificielle générative sous licence. La réaction du marché financier est également préoccupante. La nouvelle de la note de service a déclenché une près de 19% d’augmentation des actions de l’agence. Cela indique que les investisseurs considèrent qu’une entreprise qui choisit d’investir dans l’IA est attrayante, ce qui pourrait inciter les entreprises à utiliser la technologie dans le système de production.

Entre autres, l’agence chinoise n’est pas la seule à expérimenter et à investir dans les logiciels. Une enquête IBM et Morning Consult de 2022 a montré que 66 % des entreprises du monde investissaient dans l’IA, même avant les débuts de ChatGPT. L’enquête a également expliqué que des recherches ont été menées par les entreprises pour réduire les coûts et « automatiser les processus clés ». Non seulement cela, CNET a déjà licencié ses journalistes et commencé à publier des articles écrits par l’intelligence artificielle. Selon The Verge, la rédactrice en chef Connie Guglielmo deviendrait la vice-présidente senior de la stratégie de contenu IA de l’entreprise.

Le groupe de travail européen pour ChatGPT

Pendant ce temps, l’arrêt de ChatGPT par le garant de la confidentialité en Italie semble également avoir ému l’Europe, qui a annoncé un force d’intervention entreprendre une politique commune pour définir de nouvelles règles de confidentialité pour l’intelligence artificielle. Le Comité européen de la protection des données, l’instance qui réunit les garants de la vie privée des différents États membres, a décidé d’ouvrir une table de discussion sur le sujet. Le succès de ChatGPT a été trop rapide, c’est en fait la plateforme à la croissance la plus rapide de l’histoire, avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois. c’est pourquoi on s’efforce aujourd’hui d’en freiner la hausse pour laisser le temps aux institutions de se doter d’un cadre réglementaire. En fait, dans une lettre signée par plus de 2 000 personnes, dont Elon Musk, il leur a été demandé de suspendre le développement de la nouvelle technologie en attendant les nouvelles règles.

