Microsoft met à jour la façon de prendre des captures d’écran avec le clavier

Microsoft a modifié la clé par défaut pour prendre des captures d’écran dans Windows 11 dans sa dernière mise à jour Windows Insider Beta Channel. Avant c’était CTRL + SHIFT + S, et maintenant la touche par défaut sera PRINT SCREEN. Que indique ce changement et comment affecte-t-il les utilisateurs de Windows 11 ? Dans cet article, nous expliquons en quoi consiste le nouveau changement de Microsoft.

Microsoft utilisera la touche « Impr écran » pour prendre des captures d’écran

Les captures d’écran sont un outil très utile pour enregistrer ou partager des informations qui apparaissent sur l’écran de notre ordinateur. Par exemple, nous pouvons les utiliser pour afficher une erreur, une page Web, un document ou une image. Windows 11 offre plusieurs options pour prendre des captures d’écran, telles que l’outil Snipping, qui est préinstallé sur le système d’exploitation. Cependant, le moyen le plus rapide et le plus simple consiste à utiliser un raccourci clavier qui nous permet de sélectionner une partie de l’écran et de l’enregistrer ou de la copier dans le presse-papiers.

Jusqu’à présent, le raccourci clavier pour prendre des captures d’écran dans Windows 11 était CTRL + MAJ + S. L’appui sur ces touches ouvrait une barre d’outils en haut de l’écran qui nous permettait de choisir entre quatre modes de capture : rectangulaire, libre, fenêtré ou plein écran. Une fois l’extrait terminé, nous pouvions l’enregistrer, le copier ou le partager à partir de l’application Clippings.

Cependant, Microsoft a décidé de modifier le raccourci clavier pour prendre des captures d’écran dans Windows 11 dans sa dernière mise à jour du canal bêta. À partir de maintenant, la clé par défaut sera PRINT SCREEN (ou Print Screen), qui est la même que celle utilisée dans d’autres systèmes d’exploitation tels que Linux ou MacOS. Appuyez sur cette touche pour ouvrir les options de l’application Snipping pour prendre une capture d’écran, comme nous l’avons fait avec l’ancienne combinaison de touches.

Pourquoi Microsoft a-t-il fait ce changement ? Nous sentons que cette modification a été apportée pour simplifier l’expérience Windows 11 lors de la prise de captures d’écran. La combinaison précédente de boutons pour prendre des captures d’écran était très peu connue des utilisateurs, et ils recouraient généralement directement à la touche IMPRIMER ÉCRAN, pour prendre une capture d’écran sans aucun type d’option de recadrage. Et en cas de besoin d’une coupe, ils ont fini par coller la capture du presse-papiers dans Paint. Ils pourraient également se tourner vers des applications tierces, telles que ShareX.

Comment annuler ce nouveau paramètre dans Windows 11

En principe, ce nouveau changement ne devrait pas poser de problème aux utilisateurs habitués à utiliser PRINT SCREEN comme clé pour prendre des captures d’écran. Cependant, cela peut être ennuyeux ou déroutant pour les utilisateurs habitués à utiliser CTRL + SHIFT + S. Heureusement, il existe une solution : nous pouvons reconfigurer le raccourci clavier pour prendre des captures d’écran dans Windows 11 à partir de l’application Paramètres.

Pour ce faire, nous n’avons qu’à suivre les étapes suivantes :

Nous ouvrons l’application Paramètres à partir du menu Démarrer ou en la recherchant à partir du moteur de recherche Windows

Nous irons dans Système> Accessibilité> Clavier.

Nous ferons défiler en faisant défiler avec la molette de la souris jusqu’à la section Clavier à l’écran, touches d’accès et écran d’impression.

Là, nous aurons une option appelée Utiliser le bouton Imprimer l’écran pour ouvrir la découpe d’écran, qui sera désormais activée par défaut dans Windows 11. Nous cliquons simplement sur cette option pour la désactiver.

Et de cette façon, nous pouvons revenir à l’utilisation du raccourci clavier par défaut que Windows 10 et jusqu’à présent Windows 11 ont toujours utilisé pour prendre des captures d’écran, au cas où vous vous sentiriez plus à l’aise avec cette combinaison de touches qu’avec l’option de les effectuer avec le PRINT Touche ÉCRAN.

