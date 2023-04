Seagate dévoile son nouveau disque dur IronWolf Pro de 22 To lors de la conférence NAB 2023

Qu’est-ce qui vient de se passer? Lors de la conférence NAB à Las Vegas, NV, Seagate a dévoilé son disque dur d’enregistrement magnétique conventionnel (CMR) de la plus grande capacité, destiné aux clients commerciaux et aux entreprises. Appelés IronWolf Pro, les disques durs (HDD) de 22 To sont dotés de la technologie AgileArray de Seagate et offrent des performances NAS et DAS haut de gamme, ainsi qu’une fiabilité RAID élevée dans des environnements multi-baies et multi-utilisateurs.

Les disques IronWolf Pro 22 To ont un design (form factor) conventionnel de 3,5 pouces avec une interface SATA III (6,0 Go/s). Ils comprennent dix plateaux et 20 têtes d’accompagnement, et disposent d’un cache de 512 Mo et d’une vitesse de broche de 7200 tr/min.

Comme l’explique Seagate, l’IronWolf Pro offre une charge de travail nominale de 550 To/an, permettant aux utilisateurs de stocker, partager et collaborer sur de grandes quantités de données sur un réseau. Il dispose également d’un SDR allant jusqu’à 285 Mo/s qui devrait permettre aux utilisateurs de partager des fichiers, de sauvegarder et de gérer de manière transparente des charges de travail lourdes dans des environnements NAS multi-utilisateurs. Les disques durs sont également livrés avec des capteurs de vibrations rotationnelles (RV) intégrés pour fournir une atténuation RV.

Les nouveaux disques durs de 22 To sont livrés avec le système de gestion de la santé IronWolf de Seagate ainsi que trois ans de services de récupération de données Rescue gratuits. Alors que le premier aide à protéger les données avec des recommandations de prévention, d’intervention et de récupération pour assurer une santé optimale du système, le second permet une expérience de récupération de données sans tracas et sans coût.

Les disques ont également un MTBF (temps moyen entre les pannes) nominal de 2,5 millions d’heures, ce qui devrait offrir la tranquillité d’esprit aux utilisateurs. Seagate offre également une garantie limitée de cinq ans sur ses nouveaux disques durs. Le disque dur IronWolf Pro 22 To a un PDSF de 599,99 $, mais est actuellement disponible à l’achat sur Newegg pour seulement 399,99 $, soit un peu plus de 18 $ par To.

Bien qu’il s’agisse de la première offre de 22 To de Seagate, ce n’est certainement pas le premier disque dur du marché avec autant de capacité. Western Digital a déjà plusieurs modèles de 22 To dans son portefeuille, y compris les disques Purple Pro, Gold et Red Pro qui ont été lancés l’année dernière. Ils portent également un PDSF de 600 $ comme l’offre Seagate, mais sont actuellement disponibles sur Newegg à partir de 498,88 $.

WD a également récemment lancé un nouveau disque dur externe avec une capacité de stockage incroyable de 44 To. Il s’adresse aux consommateurs plutôt qu’aux entreprises et contient deux disques de 22 To pour aider les utilisateurs à « préserver leur monde numérique en constante évolution ». Ils sont équipés d’un port USB-C prenant en charge des transferts jusqu’à 5 Gbit/s et de 2 ports USB 3.2 Gen 1/USB 3.0 Type-A. Ils viennent dans une configuration RAID 0 par défaut, mais les utilisateurs peuvent passer en RAID 1 pour la redondance.

