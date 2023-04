Le mod Game of Thrones de Crusader Kings 3 démarre sa version bêta publique le 14 avril

Très attendu: depuis que les romans A Song of Ice and Fire de George RR Martin ont gagné en popularité grâce à l’adaptation télévisée de HBO, à peu près tous les jeux de stratégie PC populaires sur le thème médiéval ont reçu un mod transformant leurs mécanismes dans le monde de Martin. Les moddeurs ont probablement commencé à travailler sur un pour Crusader Kings 3 dès que Paradox Interactive a lancé le jeu en 2020, et tous ceux qui possèdent le jeu pourront l’essayer cette semaine.

Un mod Westeros pour Crusader Kings 3 est une fatalité qui approche lentement depuis le lancement du jeu en 2020. Vendredi, l’équipe qui a apporté ce paramètre à CK2 lancera une bêta ouverte pour Crusader Kings 3 : A Game of Thrones (CK3AGOT) avec la version 0.1.

Comparé au mod Thrones de CK2, CK3AGOT présente une carte plus grande et plus détaillée, augmentant le nombre de cultures Westerosi uniques de 28 à 40. La carte Westeros dans la nouvelle conversion est d’environ 87 % de la taille de la carte par défaut de CK3 de l’Europe, contenant 6 100 baronnies. et plus de 1 000 comtés jouables. Western Essos viendra au mod dans une mise à jour ultérieure.

Initialement, CK3AGOT n’inclura pas de dragons ou de White Walkers. Ainsi, la première version se concentrera sur Robert’s Rebellion (spoiler : les joueurs de Robert ne survivront pas). Des événements comme Crowned Stag, Defiance at Duskendale, Greyjoy’s Rebellion et d’autres sont en route.

Le mod conserve le mécanisme Mega Wars de la version CK2 tout en incorporant les caractéristiques de Thrones telles que Kingsguard, Small Council, Night’s Watch, les conflits derrière le mur, etc. Le système judiciaire utilise des aspects du DLC Royal Court de CK3, mais accueillera également les joueurs qui n’ont que le jeu de base.

Crusader Kings 3 : A Game of Thrones sera disponible sur Steam Workshop et d’autres canaux de distribution (probablement les mods Nexus et Moddb). Le téléchargement Steam compressé est d’environ 2,1 gigaoctets. Le mod ne prendra initialement en charge que l’anglais, mais les développeurs prévoient de prendre en charge les traductions communautaires.

Le monde fantastique de Martin implique une politique et une guerre denses, se prêtant parfaitement aux jeux de stratégie et aux RPG. Ainsi, il n’est pas surprenant que Game of Thrones de HBO ait inspiré des conversions totales pour des jeux comme Crusader Kings 2, Civilization V et VI, Mount & Blade Warband, Medieval II : Total War, Total War : Attila et Age of Empires 2 : HD Edition avec CK3 prend désormais sa place parmi eux. Au moins deux mods Westeros en développement pour Mount & Blade II: Bannerlord sont également disponibles.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :