Le nouveau Stream Controller X d’entrée de gamme de Razer débarque pour 150 $

En un mot : Razer a introduit une version plus abordable de son hub multitâche pour les streamers et les créateurs de contenu. Le nouveau Razer Stream Controller X comprend 15 boutons LCD programmables montés dans un hub minimaliste avec un support magnétique antidérapant amovible à 50 degrés. Le contrôleur exécute Loupedeck et offre un accès à un seul bouton à toutes sortes d’actions prédéfinies et personnalisées qui peuvent être mélangées et assorties comme bon vous semble.

Il mesure 111 mm x 80,7 mm x 30 mm et ne pèse que 146 grammes. Un câble amovible USB-A vers USB-C le connecte à votre PC Windows ou Mac.

Le Loupedeck Marketplace abrite des centaines d’ensembles prêts à l’emploi de fonctions attribuées pour des applications et des programmes populaires, notamment Spotify, Adobe Photoshop, Slack, Microsoft Teams, Twitch, YouTube Music, Philips Hue, Blender, Gimp et le lecteur multimédia VLC, juste pour nommez-en quelques-uns. Les icônes de bouton sont également entièrement personnalisables, permettant aux utilisateurs de créer des thèmes correspondants ou d’utiliser des GIF animés pour plus de style.

Les claviers de raccourcis comme le Stream Controller X existent depuis plus d’une décennie. Les premiers exemples tels que ceux d’Art Lebedev utilisaient la technologie OLED pour épater les passionnés, mais leur coût était prohibitif et pas très utile à l’époque. Le boom du streaming, cependant, a donné un nouveau souffle à ces appareils.

Des appareils comme le Stream Controller X visent à augmenter la productivité en rationalisant les tâches effectuées régulièrement. Lorsque vous êtes au milieu d’un livestream, il est beaucoup plus pratique d’appuyer sur un seul bouton pour effectuer une action que de le faire manuellement encore et encore. Avec une distraction de moins, les streamers peuvent passer plus de temps à dialoguer avec leur public ou à se concentrer sur tout ce qui a obligé les gens à se connecter pour commencer.

Le Razer Stream Controller X est disponible à l’achat au moment de la rédaction pour 149,99 $ sur la boutique en ligne de Razer. Si vous recherchez quelque chose avec quelques cloches et sifflets supplémentaires, le contrôleur de flux original de Razer ajoute des boutons et des cadrans supplémentaires au mélange, mais vous coûtera 269,99 $.

