Google publie la première version bêta publique d’Android 14 pour les appareils Pixel

Qu’est-ce qui vient de se passer? Après avoir déployé deux aperçus pour les développeurs en février et mars, Google a maintenant publié la première version bêta d’Android 14 avec quelques modifications de l’interface utilisateur et d’autres modifications mineures. La nouvelle version est compatible avec une multitude d’appareils Pixel, y compris le Pixel 4a 5G et plus récent.

Il s’agit également de la première version d’Android 14 à être déployée en direct, permettant à presque toute personne disposant d’un appareil pris en charge de l’installer en tant que mise à jour OTA standard. Les utilisateurs souhaitant tester le nouveau logiciel peuvent le faire en inscrivant simplement leur appareil sur le site Web bêta d’Android. Cependant, comme il ne s’agit pas d’une version stable, il est probable qu’elle contienne plusieurs bugs non résolus, ce n’est donc peut-être pas la meilleure idée de la télécharger sur votre driver quotidien.

L’Android 14 beta 1 n’apporte pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais il y a quelques nouveaux ajouts intéressants à souligner. Tout d’abord, il y a une nouvelle flèche de retour qui sera désormais visible lors de l’interaction avec les applications. Google dit qu’il améliorera l’expérience de navigation gestuelle en « (améliorant) la compréhension et l’utilité des gestes du dos ». La flèche correspondra également au fond d’écran de l’appareil et au thème actuel.

L’autre fonctionnalité notable est la possibilité pour les applications d’ajouter des actions personnalisées aux feuilles de partage système qu’elles invoquent. Le système de partage direct sera également amélioré en utilisant davantage de signaux d’application pour déterminer le classement des cibles de partage.

Le dernier changement concerne l’API Path d’Android qui permet aux développeurs de créer et de restituer des graphiques vectoriels avec leurs applications et leurs jeux. La mise à jour permettra de meilleurs graphismes en activant les effets de morphing, tandis qu’une bibliothèque AndroidX fournira une rétrocompatibilité avec l’API 21.

En dehors de cela, Android 14 beta 1 conserve certaines des modifications précédentes, telles que les paramètres de langue par application et les nouvelles options de confidentialité annoncées précédemment par Google pour aider à protéger les données des utilisateurs, telles que les détails personnels ou les mots de passe en clair. Les nouveaux paramètres de sécurité empêcheraient également l’exécution involontaire d’actions critiques, telles que le transfert d’argent ou le paiement dans une application d’achat.

Il n’y a pas grand-chose d’autre dans la première version bêta d’Android 14 du point de vue de l’utilisateur, mais nous espérons obtenir plus de détails lors de la Google I/O du mois prochain, lorsque la société devrait annoncer plus d’informations sur sa version Android de nouvelle génération. . Après plusieurs versions bêta d’ici juillet, Android 14 devrait enfin être rendu public plus tard cette année.

