Redfall, un super jeu Arkane gâché par sa limitation à 30FPS sur console

Redfall est le nouveau projet d’Arkane Austin, le studio responsable de jeux comme Prey et Dishonored. Il s’agit d’un FPS coopératif en monde ouvert qui nous place dans la ville insulaire de Redfall, Massachusetts, assiégée par une légion de vampires qui ont bloqué le soleil et isolé ses citoyens du monde extérieur.

Le jeu a été annoncé à l’E3 2021 avec une bande-annonce cinématique qui nous a présenté les quatre protagonistes du jeu, chacun avec ses propres capacités et personnalité. Il s’agit de Devinder Crousley, un inventeur et streamer obsédé par le paranormal ; Layla Ellison, une étudiante en génie biomédical capable de manipuler le champ gravitationnel ; Jacob Boyer, un ancien militaire qui utilise un fusil de sniper et un œil robotique ; et Remi De La Rosa, un expert en combat naval aidé par un robot nommé Rascal.

Comment est le gameplay de Redfall ?

Le jeu combine action, narration et simulation, offrant un monde ouvert riche et soigneusement conçu que nous pouvons explorer à notre guise. Le jeu promet également un gameplay non linéaire qui s’adapte à notre style et à nos décisions.

Dans Redfall, nous devrons affronter une variété d’ennemis, des vampires assoiffés de sang aux cultistes fanatiques et aux créatures surnaturelles. Pour ce faire, nous pouvons utiliser des armes personnalisables, des pouvoirs spéciaux et des objets utiles que nous trouverons ou créerons dans le monde. De plus, nous pourrons combiner les capacités des différents personnages pour créer des synergies et des stratégies.

Le jeu aura également une forte composante narrative, car chaque personnage aura sa propre histoire et sa propre personnalité. Selon le directeur créatif Ricardo Bare, le jeu aura des dialogues dynamiques entre les personnages qui refléteront leurs relations et leurs réactions au monde. De plus, le jeu comportera de multiples mystères que nous pourrons découvrir en explorant la ville et ses secrets.

Pourquoi n’y a-t-il pas de 60FPS sur Xbox Series ?

Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour les fans d’Arkane et de Redfall. Il a récemment été annoncé que le jeu sortira sur les consoles Xbox uniquement avec le mode qualité, ce qui indique que nous ne pourrons jouer qu’à 30FPS. C’est une énorme déception pour de nombreux joueurs qui s’attendaient à profiter du jeu avec une fluidité optimale. C’est un aspect très important pour un tireur d’action, où la précision et la réaction sont essentielles. De plus, il est étrange qu’un jeu exclusif Xbox Series X | S ne puisse pas tirer parti du potentiel de ces consoles dès le premier jour.

Redfall se lance sur les consoles Xbox avec le mode Qualité uniquement :

Xbox Series X : 4K 30FPS

Xbox Series S : 1440p 30 FPS

Le mode Performance 60 FPS sera ajouté via la mise à jour du jeu à une date ultérieure. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW —Redfall (@playRedfall) 12 avril 2023

Le développeur a expliqué que le jeu sortira avec uniquement le mode qualité et que le mode performance sera ajouté via une mise à jour ultérieure, mais n’a donné aucune date ni raison de ce retard. Cela soulève des questions sur l’état d’optimisation du jeu et la priorité qu’Arkane donne aux versions console.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :