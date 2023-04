Le mode Teams Together est renouvelé avec ces améliorations : étiquettes, réactions et plus

Teams est l’un des outils les plus populaires pour le travail d’équipe et l’étude, en particulier il s’est développé avec la pandémie. Avec Teams, nous pouvons communiquer avec nos collègues via des appels vidéo. Mais on peut aussi le faire de manière plus originale et ludique avec le mode Together.

Qu’est-ce que le mode Teams Together ?

Le mode Ensemble est une fonction dont nous vous avons déjà parlé. Il nous permet de transformer les appels vidéo Teams en utilisant une technologie d’intelligence artificielle qui place numériquement les participants sur un arrière-plan partagé. Ainsi, il semble que nous soyons assis dans la même pièce avec le reste des gens, au lieu d’être séparés en zones. Le but du mode Ensemble est de créer un moyen simple pour que les réunions se sentent mieux pendant la pandémie, mais il a également un niveau plus profond basé sur les dernières connaissances scientifiques sur la cognition, la perception sociale et la communication.

Le mode Ensemble a un look unique, mais il a aussi une sensation unique. Les gens ont tendance à être plus détendus, plus attentifs les uns aux autres, plus actifs et concentrés. La conception offre des avantages uniques : moins de fatigue due aux appels vidéo fréquents, un meilleur sentiment de connexion avec les autres et des réunions plus efficaces.

Quelles améliorations apporte le mode Together ?

Microsoft a annoncé quelques améliorations du mode Together qui le rendront encore plus attractif et fonctionnel. Voici quelques-unes des nouveautés dont nous pourrons bientôt profiter :

Étiquettes avec les noms des participants. Maintenant, nous pouvons voir le nom de chaque personne sous son image. Cela nous aidera à mieux les identifier et à les nommer par leur nom. De plus, les étiquettes afficheront également des icônes d’état. Ceux-ci indiquent si le microphone est activé ou désactivé, si la personne parle, si elle est mise en surbrillance ou épinglée dans la réunion.

Suppression de vidéos en double. Lorsque nous activons le mode Ensemble, notre vidéo dans la galerie sera supprimée pendant que le mode Ensemble fonctionne toujours. De cette façon, nous éviterons de dupliquer la vidéo de nous-mêmes et nous concentrerons davantage sur les autres.

Mains levées et réactions en mode Ensemble. Pour améliorer l’interaction et l’engagement lors des réunions, le mode Ensemble affichera désormais les mains levées et les réactions dans la vue. Ainsi, nous pouvons voir qui veut intervenir ou exprimer son opinion ou son émotion sans quitter le mode Ensemble.

Comment utiliser le mode Ensemble ?

Pour utiliser le mode Together dans Teams, nous devons activer la nouvelle expérience de réunion dans les paramètres de l’application. Plus tard, lorsque nous démarrons ou rejoignons un appel vidéo avec au moins cinq personnes, nous pouvons sélectionner la fonction en cliquant sur les trois points et en choisissant « Mode ensemble ». Nous verrons qu’ils apparaissent tous sur une scène virtuelle comme s’ils étaient ensemble.

Nous pouvons choisir entre différents scénarios, comme une cafétéria, un amphithéâtre ou une salle de réunion. Nous pouvons également attribuer des sièges aux participants ou changer notre propre siège en faisant glisser et en déposant les images. Le mode Ensemble fonctionne mieux lorsque tout le monde a l’appareil photo allumé, de sorte que les expressions faciales et les gestes sont visibles.

Ce mode est particulièrement adapté aux appels où plusieurs personnes parlent. On constate qu’il est plus facile et plus confortable pour les gens de trouver des moments pour entamer une conversation. Aider lorsque nous devons passer de nombreux appels vidéo. La plupart des utilisateurs signalent moins de fatigue lors des réunions. Le mode Ensemble est utile lorsqu’un groupe peut avoir du mal à rester attentif

