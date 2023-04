Blizzard promet des mises à jour trimestrielles de l’histoire et du contenu de Diablo IV

Quelque chose à attendre avec impatience: Blizzard prévoit de publier fréquemment de nouveaux mécanismes de jeu, objets et scénarios de Diablo IV après son lancement en juin. Le studio affirme qu’il respectera un calendrier de diffusion de contenu serré de trois mois. Il semble plus ambitieux que les saisons de quatre mois de Diablo III, qui n’ont connu qu’une seule expansion significative de l’histoire depuis son lancement en 2012.

La semaine dernière, Blizzard a publié une vidéo des coulisses présentant une partie du contenu de fin de jeu de Diablo IV (ci-dessous). En plus d’un aperçu de Nightmare Dungeons and the Fields of Hatred, le directeur associé du jeu Joseph Piepiora a déclaré que « le lancement n’est que le début », indiquant vaguement que le travail sur le contenu saisonnier était déjà en cours.

La révélation n’est pas surprenante puisque Diablo III et le lancement plus récent de Diablo II : Resurrected ont tous deux un jeu saisonnier. En effet, l’équipe de D3 a effectué 28 saisons depuis 2014, soit une moyenne de 3 saisons par an.

Ce qui est surprenant, c’est ce que Piepiora a révélé dans le numéro de Game Informer de ce mois-ci.

Contrairement à Diablo III, Blizzard prévoit de fournir indéfiniment du nouveau contenu d’histoire tous les trois mois. En d’autres termes, l’histoire n’est pas terminée une fois que les joueurs ont terminé la campagne principale. L’équipe envisage la fin du jeu de Diablo IV comme une histoire vivante et respirante qui se déroule comme un feuilleton trimestriel sombre.

« [Expect] mises à jour charnues [with] de nouveaux scénarios liés à de nouveaux mécanismes et fonctionnalités [coming quarterly] », a déclaré Piepiora. Il a également mentionné qu’ils auraient de nouvelles options Battle Pass gratuites et payantes prêtes peu de temps après le lancement.

Les mises à jour plus fréquentes et gourmandes en contenu signifient que les joueurs auront une raison de continuer à jouer même après avoir atteint leur niveau maximum et être entrés dans le jeu Paragon. Chaque saison apportera bien plus qu’une simple nouvelle échelle à gravir, ce qui indique que D4 pourrait avoir encore plus de longévité que Diablo III.

« Il n’y aura jamais d’absence de quelque chose à faire », a promis le producteur Ash Sweetring.

Mais c’est combien trop? Le monde du jeu de Diablo IV est déjà exponentiellement plus vaste que n’importe quel jeu de la franchise. La carte du monde englobe la majeure partie du continent oriental d’Estuar plutôt qu’une poignée de villes dispersées comme dans d’autres entrées de franchise.

De plus, Blizzard a déjà indiqué que le jeu encouragera fortement l’exploration. Je n’ai pu explorer qu’une fraction de la région de Act One Fractured Peaks pendant deux jours de lecture de la bêta, ce qui en dit long puisque je sautais tous les dialogues pour éviter les spoilers alors que je courais jusqu’au niveau 20. Ajoutez à cela quatre plus vastes étendues, et il est facile de voir que la visite de toute la carte prendra un temps assez long (ci-dessus).

Donc, le jeu de base est déjà beaucoup à assimiler – presque à une écrasante majorité. Tous les fans, sauf les plus purs et durs, auront probablement du mal à suivre les mises à jour trimestrielles. Mais encore une fois, rien ne dit que les joueurs doivent terminer tout ce que Blizzard doit leur lancer au cours des prochaines années. Terminer la campagne solo pourrait suffire à beaucoup. Des visites occasionnelles occasionnelles peuvent également devenir courantes.

No Man’s Sky a un calendrier de mise à jour similaire, bien que beaucoup moins fréquent, avec des joueurs qui pensaient en avoir fini avec le jeu revenant constamment pour découvrir de nouveaux contenus et équipements passionnants. Diablo IV est donc susceptible de connaître une base de fans similaire – un groupe solide de joueurs saisonniers inconditionnels, des fans qui reviennent au jeu de temps en temps pour satisfaire leur envie d’exploration de donjons et découvrir de nouveaux contenus, et ceux qui sont un-et- fait après le récit principal.

Diablo IV sera lancé sur PS5, XBS et PC le 6 juin.

