Quoi de neuf dans le sous-système Android pour Windows en avril 2023

Nous recevons à nouveau des mises à jour du sous-système Android dans Windows 11. Une mise à jour qui nous offre d’innombrables nouvelles fonctionnalités qui méritent d’être prises en compte pour notre quotidien. Voyons sur quoi ils ont travaillé et les nouveautés du mois d’avril.

Mise à jour du sous-système Windows pour Android™ sur Windows 11 (avril 2023) https://t.co/qEeP2oOKow ^BLB —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 11 avril 2023

Quoi de neuf dans la mise à jour 2303.40000.3.0

Image dans l’image (PiP)

Pour les applications qui utilisent la fonction Android PIP, le sous-système prend désormais en charge ce comportement. Avec la flexibilité des applications fenêtrées et toutes les excellentes fonctionnalités de redimensionnement et d’accrochage de Windows, cela rend le multitâche encore plus facile dans les applications Android.

Journal des modifications complet

Prise en charge du mode image dans l’image

Un nouveau paramètre système « Partiellement en cours d’exécution » a été ajouté à l’application Paramètres WSA, qui exécute le sous-système avec un minimum de ressources, mais démarre les applications plus rapidement qu’en mode « Au besoin ».

Mise à jour du noyau Linux vers 5.15.78

Améliorations de la fiabilité de la plate-forme

Mises à jour de sécurité Android 13

La partie Exécution partielle est très intéressante. Cela permettra au sous-système lui-même de s’ouvrir plus rapidement, réduisant ainsi les temps de chargement. Nous verrons si Microsoft continue d’améliorer ce domaine pour en tirer le meilleur parti.



