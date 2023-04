Les maisons de disques demandent aux fournisseurs de streaming de bloquer le scraping de musique par IA

Une patate chaude : Les maisons de disques sont tout aussi bellicistes que Nintendo lorsqu’il s’agit de défendre leur propriété intellectuelle. Cependant, là où Nintendo poursuit généralement les contrevenants au droit d’auteur, les groupes de musique attaquent souvent les sites Web et les fournisseurs de contenu qui n’enfreignent pas la loi. La dernière offensive d’Universal Music Group exige que les plates-formes de streaming contrôlent leurs clients pour empêcher les développeurs d’IA générative d’utiliser leur service pour former des LLM.

Universal Music Group veut que les plateformes de streaming musical comme Apple Music et Spotify empêchent les services d’intelligence artificielle de gratter les mélodies et les paroles. Le groupe, qui représente environ un tiers de l’industrie du disque, affirme que des sociétés d’IA comme OpenAI entraînent leurs algorithmes sur la propriété intellectuelle de ses artistes sans autorisation ni compensation.

Selon des e-mails envoyés à divers services de streaming en mars et récemment obtenus par le Financial Times, UMG menace de poursuites judiciaires si les plateformes de streaming ne prennent pas de mesures pour empêcher les fournisseurs d’IA de voler du hardware protégé par le droit d’auteur.

« Nous avons pris conscience que certains systèmes d’IA pourraient avoir été formés sur du contenu protégé par le droit d’auteur sans obtenir les consentements requis des titulaires de droits qui possèdent ou produisent le contenu, ni verser de compensation à ceux-ci », lit-on dans l’e-mail présumé. « Nous n’hésiterons pas à prendre des mesures pour protéger nos droits et ceux de nos artistes. »

Les grands modèles de langage comme ChatGPT ne se limitent pas à répéter le dialogue conversationnel. Certains développeurs les forment à interpréter la musique et à imiter les paroles, les styles vocaux et les compositions de divers artistes. MusicLM de Google serait formé sur 280 000 heures de musique. Ce modèle permet soi-disant des invites telles que : « Écrivez des paroles dans le style d’Iron Maiden, mais chantées dans le style de Disturbed. » Cependant, le modèle n’a rien produit de proche de la musique originale. Au lieu de cela, il régurgite des versions plagiées de son hardware de formation.

moi: « écrire des paroles de chansons poétiques et abstraites sans signification inhérente au style de bob dylan » chatGPT : *plagie mot pour mot la chanson la plus célèbre de bob dylan*ð©ð©ð©@OpenAI pic.twitter.com/mrxWOH0gRc – ryan. robby (@ryanrobby) 11 janvier 2023

Universal affirme que l’IA « ingérant » les œuvres de ses artistes de cette manière viole la loi sur le droit d’auteur.

« Nous avons la responsabilité morale et commerciale envers nos artistes de travailler pour empêcher l’utilisation non autorisée de leur musique et pour empêcher les plateformes d’ingérer du contenu qui viole les droits des artistes et autres créateurs », a déclaré un porte-parole d’UMG. « Nous nous attendons à ce que nos partenaires constructeurs de plateforme veuillent empêcher que leurs services soient utilisés de manière à nuire aux artistes. »

On ne sait pas à ce stade combien de dents les avertissements par e-mail ont ou si des plates-formes comme Spotify ont même la responsabilité d’empêcher le grattage de l’IA. Cela se résume à une question : « Dans quelle mesure allons-nous tenir les fournisseurs de contenu responsables de la façon dont leurs clients utilisent leur produit ? » Si le client d’un journal imprimé met le feu à une maison en utilisant un paquet de journaux comme bois d’allumage, la maison d’édition est-elle responsable de l’incendie criminel ?

Apple Music, Spotify et d’autres paient des redevances pour le droit de diffuser la musique d’Universal. Pendant ce temps, les développeurs d’IA comme Google, OpenAI et Microsoft utilisent ce contenu pour la formation LLM. Si c’est l’action qui enfreint la loi sur le droit d’auteur, pourquoi UGM menace-t-il le fournisseur plutôt que le contrevenant ? Ce n’est pas comme si ces développeurs étaient des utilisateurs anonymes piratant de la musique. Ce sont des entreprises de premier plan faciles à trouver et disposant de beaucoup d’argent.

Spotify a refusé de commenter la situation. Apple n’a pas répondu aux demandes de commentaires et AppleInsider s’attend à ce qu’il reste silencieux.



