La super résolution vidéo RTX de Nvidia fonctionne désormais dans VLC pour mettre à l’échelle les vidéos hors ligne

En bref: la fonction de mise à l’échelle RTX Video Super Resolution AI de Nvidia est désormais intégrée au lecteur multimédia VLC, permettant aux utilisateurs de GPU RTX 3000 et 40 Series d’exploiter la puissance de traitement de leur carte pour donner aux vidéos hors ligne un lifting visuel.

Nvidia a annoncé la technologie de mise à l’échelle fin février comme un moyen de supprimer les artefacts de compression et autres horreurs de la plupart des vidéos en ligne diffusées à l’aide de Google Chrome ou Microsoft Edge. Il utilise les cœurs Tensor de la carte ainsi que le traitement d’image AI pour améliorer l’apparence des vidéos. Maintenant qu’il fonctionne dans le lecteur multimédia VLC, la même intelligence peut être utilisée pour mettre à l’échelle des vidéos à partir de votre propre bibliothèque personnelle.

Pour activer la super résolution vidéo, ouvrez simplement le panneau de configuration Nvidia et cochez l’option Super résolution dans la section Ajuster les paramètres vidéo.

VLC a été développé à l’origine avec une infrastructure client/serveur en place, mais cette fonctionnalité a finalement été supprimée lors de la transition vers un lecteur multimédia pur. Il a été publié avec une licence publique générale GNU au début de 2001.

Avez-vous déjà essayé la super résolution vidéo avec le lecteur multimédia VLC ? Je n’ai pas, et je ne suis pas totalement clair sur exactement comment cela fonctionne. Peut-être que la plus grande question est de savoir s’il peut être utilisé hors ligne ou s’il faut une connexion Internet active. Autrement dit, 100 % du traitement a-t-il lieu localement sur votre hardware ou une connexion à un serveur Nvidia est-elle nécessaire ? Si oui, quel est le but de la connexion ? Nvidia forme-t-il davantage son IA sur votre vidéothèque personnelle ?

Je soupçonne que cela fonctionne très bien hors ligne, mais de nos jours, cela ne fait jamais de mal de poser des questions sur la confidentialité.

Pour ceux qui ont essayé VSR, quelle a été votre expérience ? L’amélioration de la qualité est-elle aussi drastique que le suggère Nvidia ? Certains types de contenu sont-ils meilleurs pour la mise à l’échelle que d’autres ? Tous commentaires serait grandement apprécié.

Vous pouvez récupérer la dernière version de VLC avec prise en charge de la super résolution vidéo RTX sur notre page de téléchargements.

