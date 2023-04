Le Xbox Design Lab est renouvelé avec plus d’options de couleurs pour le contrôleur Elite Series 2

L’équipe Xbox a annoncé l’arrivée de nouvelles couleurs pour le Xbox Design Lab, le service qui permet de personnaliser l’apparence des manettes sans fil Xbox. Cette nouveauté touche particulièrement la manette Elite Series 2, qui dispose désormais de plus d’options de personnalisation que jamais.

Plus de 16 couleurs principales et 25 couleurs d’accent

Selon Microsoft, vous pourrez désormais choisir entre 16 couleurs principales pour la coque supérieure et inférieure de la manette, 12 couleurs pour les boutons ABXY, 17 couleurs différentes pour les accents des gâchettes et du D-pad, et 25 couleurs d’accent. pour le reste du commandement. Avec des teintes vibrantes comme le rouge grenat, le bleu glacier ou le rose vif, ou une option plus discrète comme les nouveaux boutons noirs ABXY, il existe littéralement des milliards de façons de personnaliser notre contrôleur le plus avancé.

La manette Elite Series 2 permet également de changer la couleur des anneaux et de la base des joysticks. Ainsi que les gâchettes métalliques et le D-pad. Le contrôleur Elite Series 2 coûte 149,99 € lorsqu’il est acheté avec la version personnalisée via le Xbox Design Lab. Des packs optionnels peuvent également être achetés pour échanger les joysticks et le D-pad, ainsi que des palettes supplémentaires qui peuvent être fixées à l’arrière du manette.

Comment personnaliser votre manette dans le Xbox Design Lab

Pour personnaliser votre manette dans le Xbox Design Lab, suivez simplement ces étapes :

Accédez au site Web Xbox Design Lab.

Choisissez le modèle de contrôleur que vous souhaitez personnaliser : standard ou Elite Series 2.

Sélectionnez les couleurs que vous préférez pour chaque partie de la manette : boîtier, boutons, joysticks, gâchettes, D-pad et palettes.

Ajoutez une gravure facultative avec votre nom ou un message (16 caractères maximum).

Passez en revue votre conception et ajoutez-la au panier.

Terminez le processus d’achat et attendez de recevoir votre télécommande personnalisée à la maison.

