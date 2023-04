Les quatre films Star Trek : la nouvelle génération sont désormais disponibles en 4K HDR

Qu’est-ce qui vient de se passer? Les aficionados de Star Trek ont ​​eu une excellente raison de célébrer ce mois-ci avec le lancement des quatre films Star Trek: The Next Generation en 4K HDR. L’ensemble complet comprend Star Trek VII : Generations, Star Trek VIII : First Contact, Star Trek IX : Insurrection et Star Trek X : Nemesis, marquant la première fois que l’un de ces quatre films est disponible en résolution 4K, HDR et Dolby Vision .

Les quatre films sont actuellement disponibles à l’achat sur Amazon en Blu-ray, soit individuellement, soit dans le cadre d’un coffret. Ils sont également disponibles via l’application Apple TV. La collection Blu-ray comprend de nombreuses fonctionnalités spéciales, notamment des commentaires textuels de Michael et Denise Okuda, une fonctionnalité en quatre parties intitulée « Brent Spiner : Data and Beyond », Industrial Light and Magic – The Next Generation, et plus encore. Les acheteurs du nouvel ensemble Blu-ray 4K à 8 disques recevront également une version numérique gratuite, accessible en utilisant un code inclus dans l’emballage du produit.

Pour ceux qui ne le savent pas, les quatre films Next Generation montrent Picard, Riker, Data, LaForge, Worf, Troi et Dr. Crusher se lancent dans quatre aventures emblématiques. Le voyage commence avec Kirk, Scott et Chekov dans une histoire qui s’étend sur l’espace et le temps dans Star Trek : Generations. Dans Star Trek : First Contact, l’équipage a une confrontation terrifiante contre les Borgs, tandis que Star Trek : Insurrection montre un complot dangereux contre une planète paisible. Le dernier film de la série est Star Trek: Nemesis, qui montre que les protagonistes font face à une menace claire et présente pour la Fédération des planètes unies d’un clone du capitaine Picard nommé Shinzon.

La sortie des films The Next Generation en 4K HDR complète le processus de mise à l’échelle de toute la série Star Trek vers une résolution UltraHD. Alors que les trois films de redémarrage, dont Star Trek, Star Trek Into Darkness et Star Trek Beyond, sont disponibles en 4K depuis 2016, les six films originaux de Star Trek ont ​​été remasterisés et sortis en 4K entre 2021 et 2022.

En 2021, les quatre premiers films classiques de Trek, dont Star Trek : The Motion Picture, Star Trek II : The Wrath of Khan, Star Trek III : The Search for Spock et Star Trek : IV the Voyage Home, sont sortis en 4K UHD , suivi de Star Trek V : The Final Frontier et Star Trek VI : The Undiscovered Country en 2022.

