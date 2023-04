Les jeux exclusifs pour PC pourraient être dirigés vers Xbox Cloud Gaming

Qu’est-ce qui vient de se passer? Alors que Microsoft finalise une expansion significative de PC Game Pass, un tweet récent du chef de la division Xbox a suscité des spéculations sur le fait que les jeux PC pourraient arriver sur le service de jeux en nuage de l’entreprise. Cette décision pourrait être un effort pour égaler le service de Nvidia et apaiser les inquiétudes des régulateurs internationaux concernant son acquisition d’Activision Blizzard.

Dans un tweet de mardi, le directeur de Xbox, Phil Spencer, a annoncé que si l’accord de 69 milliards de dollars de Microsoft pour acquérir Activision Blizzard se clôturait, il apporterait les jeux PC de l’éditeur au service mobile britannique EE. Les mots sont significatifs car EE offre aux clients un accès à Xbox Cloud Gaming, et Microsoft n’inclut actuellement pas de jeux exclusifs pour PC sur son service cloud.

Jusqu’à présent, Xbox Cloud Gaming n’a que des titres avec des versions Xbox. Les utilisateurs jouent à tous les jeux cloud avec une manette ou un écran tactile. Le prise en charge de la souris et du clavier est toujours en cours de test pour des jeux comme Microsoft Flight Simulator.

Microsoft et @EE étendent notre partenariat avec un engagement de 10 ans dans le cloud gaming pour apporter des jeux PC construits par Activision Blizzard, suite à l’acquisition, et Xbox à @EE clients. Nous nous engageons à offrir plus de jeux à plus de personnes, quelle que soit la façon dont elles choisissent de jouer. – Phil Spencer (@XboxP3) 11 avril 2023

Si Microsoft acquérait Activision Blizzard, il est certain que toutes les options Game Pass incluraient rapidement des titres comme Call of Duty et Diablo tandis que PC Game Pass pourrait gagner StarCraft et WarCraft. Les deux dernières exclusivités PC ne viendraient généralement pas sur Xbox Cloud Gaming, mais l’accord EE le rend possible. Théoriquement, le changement pourrait avoir un impact sur le contenu actuel du Game Pass uniquement sur PC, comme Europa Universalis IV, Dune: Spice Wars, Total War ou le Fallout original.

L’accord EE fait suite à l’annonce de Microsoft en février d’apporter ses jeux au service cloud GeForce Now de Nvidia, y compris les titres Activision Blizzard. L’accord fait suite aux affirmations répétées de Sony selon lesquelles Microsoft limiterait les jeux comme Call of Duty à Xbox et Game Pass s’il finalisait l’acquisition. Microsoft ajoutant des jeux PC au cloud contredirait davantage l’argument de Sony et mettrait la société de Redmond, Washington en concurrence plus directe avec GeForce Now.

Le même jour que le tweet de Spencer, Microsoft a annoncé que PC Game Pass est désormais ouvert à tous dans 40 pays supplémentaires à travers l’Europe, l’Amérique latine et le Moyen-Orient. Ces pays sont entrés dans un programme Xbox Insider en février, qui a été suffisamment réussi pour passer à une sortie publique.

Microsoft ne semble pas vendre officiellement de consoles Xbox dans aucune des nouvelles régions du PC Game Pass, notamment l’Égypte, l’Ukraine, le Pérou, El Salvador, Chypre, l’Islande et bien d’autres. Ainsi, ces pays reçoivent probablement les services Xbox pour la première fois. L’annonce ne mentionnait pas le cloud gaming, mais les nouveaux territoires pourraient l’inclure si Microsoft apporte les titres PC dans le cloud.



