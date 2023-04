Microsoft confirme par erreur la prochaine mise à jour de Windows 11

Windows 11 est le dernier système d’exploitation de Microsoft, régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations. La dernière grande mise à jour, appelée Moment 2, a été publiée en février 2023 avec un gestionnaire de tâches repensé et davantage de nouvelles fonctionnalités. Cependant, Windows 11 devrait arriver avec Moment 3 ainsi que plusieurs mises à jour importantes plus tard en 2023, et grâce aux versions d’aperçu et aux références dans ces versions, nous savons ce qui s’en vient.

Microsoft a accidentellement publié une page de support pour la prochaine version de Windows 11 22H2 « Moment 3 ». Le document, qui a été expurgé, a confirmé l’existence de « Moment 3 », qui devrait arriver en mai ou juin, selon des documents vus par Windows Latest. Bien que le document ait été expurgé, nous avons une capture d’écran de la page pour confirmer la fuite.

Quelles nouvelles apportera Moment 3 ?

Moment 3 est la troisième mise à jour majeure de Windows 11 actuellement en développement. Bien que la mise à jour soit encore en phase de test, nous avons pu vérifier certaines fonctionnalités qui pourraient arriver avec Moment 3. En voici quelques-unes :

Prise en charge des secondes sur l’horloge de la barre des tâches : Cette fonctionnalité était prévue pour le Moment 2, mais a été retardée pour le Moment 3. Elle permet d’afficher les secondes à côté des heures et des minutes sur l’horloge.

Touches d’accès dans l’explorateur de fichiers : cette fonction est accessible via le menu contextuel, qui peut être ouvert avec le clavier en cliquant avec le bouton droit de la souris. Le menu affiche les raccourcis clavier pour les actions courantes telles que copier, couper et coller, vous permettant d’activer ces actions d’une simple frappe.

Live Core Dumps dans le Gestionnaire des tâches : cette fonctionnalité est davantage destinée aux développeurs qu’aux utilisateurs, mais elle peut aider n’importe qui à diagnostiquer rapidement les problèmes en générant des core dumps en direct à l’aide du Gestionnaire des tâches.

Menu Démarrer : Microsoft renomme « recommandé » en « pour vous ». Il n’y a pas d’autres changements à part le changement de nom, du moins pour le moment.

Codes 2FA dans les notifications : vous pouvez désormais facilement copier les codes 2FA à partir des notifications et les coller dans votre application ou votre navigateur Web. Ceci est similaire à la fonction de notification Android.

La fonction de sous-titres en direct s’améliore.

Accès vocal : prend désormais en charge plus de langues, plus rapidement et mieux.

Comme mentionné, Moment 3 est toujours en développement et d’autres modifications devraient bientôt apparaître dans les versions d’aperçu. Pour le nouvel explorateur de fichiers, nous devrons encore attendre quelques mois.

