L’application Surface de Microsoft est mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités et plus

L’application Surface de Microsoft est un outil utile pour les utilisateurs d’appareils Surface. Cela nous permet de personnaliser et d’optimiser l’expérience. L’application a récemment été mise à jour avec diverses nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs et des améliorations de stabilité.

L’une des fonctionnalités les plus importantes est la possibilité de joindre des captures d’écran aux commentaires des utilisateurs.

De cette façon, si vous rencontrez un problème avec l’application Surface, nous pouvons désormais envoyer un commentaire avec une capture d’écran qui illustre mieux ce qui ne va pas. Cela aidera également Microsoft à obtenir une image plus claire du problème.

Pour envoyer un commentaire avec une capture d’écran, ouvrez la section dans l’application Surface, puis accédez à la page de commentaires. Vous pouvez décrire le problème et assurez-vous de cocher la case Inclure une capture d’écran avant de cliquer sur Envoyer à Microsoft.

Une autre fonctionnalité intéressante est le menu déroulant Informations sur le périphérique mis à jour, où nous pouvons obtenir des détails plus complets sur le système. De plus, la dernière version de l’application comprend d’autres nouvelles fonctionnalités telles que la reconnaissance multi-appareils pour Find My Device pour PC. Ainsi qu’une expérience de recommandation de produit améliorée, des corrections de bugs mineurs et des améliorations de stabilité.

L’application Surface a été mise à jour vers la version 61.23030.158.0 et est désormais disponible dans le Microsoft Store. Si l’application Surface est installée sur votre PC Windows, visitez le Microsoft Store et recherchez les mises à jour pour installer la dernière version de l’application. Vous pouvez également ouvrir le Microsoft Store directement à partir d’ici pour mettre à jour l’application.

L’application Surface est un outil essentiel pour les utilisateurs d’appareils Surface, car elle nous offre de nombreuses options pour personnaliser et améliorer notre expérience avec Windows. Une application de plus en plus importante avec des performances imbattables. Nous verrons comment ils continueront à l’améliorer.

