Windows Server vNext atteint la version 25335 pour les initiés

Windows Server est le système d’exploitation de Microsoft conçu pour les serveurs et les centres de données. C’est une plateforme robuste, sécurisée et évolutive qui offre de multiples services et fonctionnalités pour les entreprises et les organisations. Windows Server est régulièrement mis à jour avec de nouvelles versions qui incluent des améliorations, des correctifs et de nouvelles fonctionnalités.

Qu’est-ce que Windows Server vNext ?

Windows Server vNext est le nom provisoire de la prochaine version de Windows Server en cours de développement. Il s’agit d’une version LTSC (Long Term Servicing Channel), ce qui indique qu’elle bénéficiera d’un support étendu pendant 10 ans et se concentrera sur la stabilité et la compatibilité.

Microsoft n’a pas encore révélé le nom définitif ni la date de sortie de Windows Server vNext, mais il devrait être compatible avec Windows 12, le prochain système d’exploitation de bureau de la société. Actuellement, Windows Server vNext est répertorié comme Windows Server 2022 dans les versions d’aperçu.

Comment tester Windows Server vNext ?

Microsoft offre la possibilité de tester Windows Server vNext via le programme Windows Insiders for Business, qui permet d’accéder à des versions de prévisualisation du système d’exploitation avant son lancement officiel. Pour ce faire, il est nécessaire de s’inscrire au programme avec un compte Microsoft et de télécharger les fichiers ISO ou VHDX à partir du site Web Windows Server Insider.

Les fichiers ISO vous permettent d’installer Windows Server vNext à partir de zéro ou de mettre à niveau à partir d’une version précédente, tandis que les fichiers VHDX vous permettent d’exécuter Windows Server vNext sur une machine virtuelle. Les deux formats sont disponibles en 18 langues et offrent deux options d’installation : Desktop Experience (Windows 11) ou Server Core pour les éditions Datacenter et Standard.

Quoi de neuf dans Windows Server vNext ?

Microsoft n’a pas publié de journal des modifications complet ni d’annonce officielle sur les nouveautés de Windows Server vNext. Mais vous pouvez voir quelques améliorations et correctifs dans les versions d’aperçu qui ont été publiées jusqu’à présent.

La dernière version de prévisualisation disponible est la version 25335, qui a été publiée le 7 avril 2023. Cette version corrige certains problèmes signalés dans les versions précédentes, tels que le service de journal des événements ne parvenant pas à archiver les événements avec la commande « wevetutil al », ce qui nécessitait un redémarrage. le service manuellement.

De plus, cette version introduit quelques nouveautés intéressantes, comme la possibilité d’activer le démarrage sécurisé (Secure Launch) ou le mode DRTM (Dynamic Root of Trust for Measurement). Ils améliorent la sécurité du système contre les attaques malveillantes. La compatibilité avec Azure, la plateforme cloud de Microsoft, a également été améliorée. Offre une édition spéciale de Windows Server Datacenter Azure Edition Preview.

Comment donner son avis sur Windows Server vNext ?

Microsoft encourage les utilisateurs qui essaient Windows Server vNext à fournir des commentaires et des suggestions. Cela se fait via le Feedback Hub, une application intégrée au système d’exploitation. Permettre de signaler des problèmes ou de partager des opinions.

Pour soumettre un commentaire sur Windows Server vNext, vous devez sélectionner la catégorie « Windows Server » puis la sous-catégorie correspondant au sujet du commentaire. Aussi, il est important d’indiquer le numéro de build et le titre du commentaire suivant le format « [Server #####] Titre de mon commentaire.

Les commentaires aident Microsoft à améliorer Windows Server vNext et à l’adapter pour répondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Par conséquent, il est conseillé d’envoyer des commentaires constructifs, détaillés et respectueux.

