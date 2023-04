Les benchmarks Nvidia montrent que le RTX 4070 prend le RTX 3080

Quelque chose à attendre: la prochaine entrée de Nvidia dans sa gamme Ada Lovelace, le RTX 4070, devrait être lancée dans deux jours avec un PDSF de 599 $. Maintenant, ce qui semble être les premiers repères pour la carte est arrivé, et ils mettent les performances du RTX 4070 à égalité avec le RTX 3080 lorsque DLSS est activé.

Videocardz a publié des documents marketing Nvidia divulgués montrant la date de lancement du RTX 4070 le 13 avril ainsi que des slides de référence (certes floues). Ceux-ci semblent être ceux généralement vagues que Nvidia aime montrer, il y a donc le rappel habituel de les prendre avec un grain de sel.

Selon Team Green, le RTX 4070 offre les mêmes performances que le RTX 3080 à 1440p avec le ray tracing activé. Cependant, ceci est sans génération de trame et avec les deux cartes utilisant leur propre version du DLSS.

Le RTX 4070 sera 1,2x plus rapide que le RTX 3070 Ti et 1,3x plus rapide que le RTX 3070 (lorsque DLSS2 est utilisé). Cependant, l’ajout de la génération de trame rend les performances du RTX 4070 1,4x, 1,7x et 1,8x plus rapides, respectivement, que les cartes de génération Ampere.

Un autre graphique montre prétendument comment le RTX 4070 empile à nouveau le RTX 3070 Ti et le RTX 2070 Super dans plusieurs jeux à une résolution de 1440p avec et sans génération de trame. Encore une fois, c’est avec DLSS et RT activés dans les jeux qui le prennent en charge.

On estime que le RTX 4070 sera environ 15 % plus lent que le RTX 4070 Ti en ce qui concerne les jeux, bien que ce chiffre puisse varier considérablement en fonction de la résolution et de plusieurs autres facteurs.

Nvidia pousse vraiment la capacité du RTX 4070 à atteindre 100fps @ 1440p avec RT et DLSS 3 à un prix de 599 $. Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, les cartes AIBs (Partenaires constructeurs) seront probablement beaucoup plus chères ; Tom’s Hardware rapporte que les prix d’un site de ventes vietnamien pour les cartes partenaires constructeurs RTX 4070 commencent à 800 $ et vont jusqu’à 916 $. Mais contrairement au RTX 4070 Ti, cette version non Ti aura une Founders Edition.

Dans des nouvelles connexes, une récente liste Geekbench a confirmé que le RTX 4070 contiendrait 5 888 cœurs CUDA et comporterait 12 Go de mémoire. On dit également qu’il ne consomme que 186 W pendant le jeu.

