La mise à jour récente du système bloque intentionnellement les émulateurs sur les consoles Xbox

Bummer: Jusqu’à présent, les propriétaires de Xbox Series exécutaient officieusement un logiciel d’émulation en le téléchargeant sur le Microsoft Store avant qu’il ne soit supprimé. Certains exécutent des émulateurs sur leur Xbox Series X|S presque depuis le lancement, mais une récente mise à jour du système empêche le logiciel controversé de démarrer.

Les fans d’émulation sont contrariés par le fait que Microsoft a récemment mis fin à l’exécution d’un logiciel d’émulation sur les consoles Xbox Series X | S. La semaine dernière, les homebrewers, les retrogamers et les conservateurs ont été accueillis par un message d’erreur lors du démarrage de leur émulateur préféré.

« Impossible de lancer ce jeu ou cette application », indiquait l’écran. « Le jeu ou l’application que vous essayez de lancer enfreint la politique du Microsoft Store et n’est pas pris en charge. »

C’est une évolution malheureuse puisque les consoles Xbox Series sont les appareils de jeu à domicile les plus accessibles qui peuvent facilement exécuter un logiciel d’émulation. De plus, il ne se limite pas aux anciens jeux Xbox. Il est assez puissant pour exécuter n’importe quoi, de la PlayStation 2 aux jeux Nintendo Wii sans trop d’effort.

Mesdames et messieurs, ça a été une bonne course. Mais maintenant nous n’avons pas d’autre choix que de @Xbox @XboxP3 #LetUsEmulate pic.twitter.com/K9KO1p655K – ð®ðª gamr13 ð®ðª (@gamr12) 6 avril 2023

Cependant, la communauté ne devrait pas être trop surprise des actions de Microsoft. Bien qu’il soit techniquement légal d’émuler du hardware et d’y exécuter des logiciels obtenus légalement, de nombreuses entreprises le considèrent comme une avenue pour le piratage de logiciels, et à juste titre, car de nombreux distributeurs de ROM colportent des copies de jeux obtenues illégalement.

De plus, Microsoft n’a jamais officiellement pris en charge les logiciels d’émulation comme cela est explicitement indiqué dans ses conditions de service.

La section 10.13.10 des politiques du Microsoft Store stipule que « les produits qui émulent un système de jeu ou une plate-forme de jeu ne sont autorisés sur aucune famille d’appareils ». Un porte-parole a déclaré à Kotaku : « Nous évoluons continuellement nos mécanismes d’test et de socket de mesures d’application sur le contenu distribué sur le Store afin d’assurer l’alignement avec nos politiques Microsoft Store. »

Cette dernière action n’est même pas la première fois que Redmond tente de supprimer des émulateurs de sa plate-forme Xbox. Lorsque les consoles de la série ont été lancées, de nombreux utilisateurs ont découvert qu’ils pouvaient télécharger et installer des versions de la plate-forme Windows universelle de divers émulateurs tels que RetroArch et DuckStation directement depuis le site marchand. Cependant, une fois que Microsoft l’a remarqué, il a rapidement commencé à les supprimer.

@Xbox @XboxP3, Ma famille adore jouer à un tas de jeux multijoueurs amusants, y compris divers titres rétro (que nous possédons tous). Ne détruisez pas une communauté heureuse juste à cause de quelques individus. #LetUsEmulate #XboxEmulation #RetroarchRetail#DolphinRetail pic.twitter.com/5QGKY69OQP – StalloEv (@EvStallo) 7 avril 2023

Des passionnés ont lancé un LetUsEmulate hashtag pour essayer d’amener le fabricant de la console à changer ses politiques. Certains se sont battus avec l’entreprise pendant un certain temps. Gamr13, qui distribue la version Xbox de RetroArch, joue au jeu de va-et-vient avec Microsoft depuis des années. Il se souvient que lorsque Redmond a commencé à retirer ses émulateurs du site marchand, il les téléchargeait simplement à nouveau.

« Essentiellement, Microsoft réduirait mes téléchargements là où ils duraient des mois, des semaines, des jours, jusqu’à maintenant. Donc, je téléchargeais simplement à nouveau les applications chaque fois qu’elles étaient supprimées pour que les nouveaux arrivants et tout le monde soient de nouveau opérationnels, » a déclaré Gamr13 à Kotaku. « La répression a commencé à s’intensifier vers la fin de l’été jusqu’à l’automne, où nous avons dû faire face à des démontages quotidiens pendant un certain temps, donc le lendemain de leur montée, ils seraient supprimés. Nous avons réussi à trouver un moyen de les obtenir durer jusqu’à trois jours depuis lors en ne les nommant pas « RetroArch » et à la place [using] noms aléatoires. »

Cette approche de la distribution fonctionnait car tant que quelqu’un obtenait le logiciel avant que Microsoft ne le supprime, il était prêt à partir. Cependant, il semble maintenant que Redmond ait mené la bataille contre le système d’exploitation Xbox. Les consoles peuvent désormais détecter les émulateurs et les empêcher de s’exécuter.

Il existe plusieurs façons de contourner la restriction. Les utilisateurs signalent que si la console est hors ligne et n’a reçu aucune mise à jour au cours du mois dernier, elle devrait fonctionner comme elle l’a toujours fait lors de l’exécution d’émulateurs. Le mode développeur est censé fonctionner aussi, mais vous avez besoin d’un compte Insiders.



