Google tue les anciens produits de sécurité domestique Dropcam et Nest

TL;DR : Google va de l’avant avec son plan de fusion des appareils intelligents concurrents Nest et Google Home. Certains des anciens produits Nest et Dropcam cesseront de fonctionner dans un an, tandis que Mountain View tente une fois de plus de convaincre les utilisateurs de continuer à dépenser de l’argent chaque mois sur ses offres cloud.

Le tristement célèbre Google Graveyard accueillera bientôt de nouveaux appareils que la société Alphabet s’apprête à tuer pour de bon. Un message publié sur la communauté officielle de Google Nest informe les utilisateurs que, grâce à la puissance du cloud pas si infini, les appareils Nest Secure et Dropcam cesseront de fonctionner à partir du 8 avril 2024 – même si le hardware lui-même fonctionne toujours.

Le hardware fonctionne, mais les serveurs cloud sur lesquels il repose ne seront plus joignables : Google cessera de prendre en charge le système de sécurité domestique Nest Secure (clavier, capteurs de portes et fenêtres, détecteurs de mouvement et capteur de porte-clés) dans un an. Après le 8 avril 2024, les utilisateurs ne pourront plus accéder au système – et donc continuer à l’utiliser pour la sécurité de leur domicile – via l’application Nest officielle.

Google n’a pas proposé de nouveau hardware Nest Secure depuis un certain temps, car l’entreprise investit maintenant son argent dans la sécurité domestique dans le fournisseur de domotique (et société de sécurité) ADT. Mountain View affirme qu’ADT fournit de meilleures solutions pour « une plus grande tranquillité d’esprit et un plus grand choix pour les clients », et la société propose aux utilisateurs une offre exclusive pour obtenir gratuitement un système d’auto-installation d’ADT (valeur jusqu’à 485 $) ou 200 $ à utiliser sur Google Magasin.

La prochaine technologie « obsolète » sur le billot est la gamme originale de caméras Dropcam, qui, selon Google, était « l’une des premières caméras intelligentes sur le marché » lors de son lancement il y a plus de 10 ans. Le prise en charge des caméras Dropcam ne sera plus après le 8 avril 2024 également, et les utilisateurs ne pourront pas vérifier l’état de la caméra ni même voir leur historique vidéo après cette date.

Pour les abonnés Nest Aware, Google propose une nouvelle Nest Cam en remplacement de la gamme Dropcam existante. Nest Cam est la « nouvelle génération » des caméras de Google avec des fonctionnalités telles que « HDR et intelligence intégrée », a déclaré Mountain View. Les abonnés non Nest Aware bénéficieront également d’une remise de 50 % pour l’achat d’une nouvelle Nest Cam intérieure (et câblée).

Works with Nest, l’écosystème original de maison intelligente de marque Nest, s’arrêtera finalement le 29 septembre 2023. Le retrait du système était attendu depuis longtemps car Google a annoncé sa disparition en 2019, et la société propose désormais une nouvelle intégration de maison intelligente avec des thermostats. , des capteurs et autres via la marque et l’application mobile « Works with Google Home ». Cette application remplacera à terme l’application Nest pour de bon.

Google affirme que la mise à jour de tous ces anciens produits et services est devenue « de plus en plus difficile », de sorte que la société oblige essentiellement les utilisateurs à s’adapter aux nouveaux produits et fonctionnalités capables de fournir « encore plus d’aide et de sécurité » pour les maisons des gens. Mountain View souhaite que les utilisateurs continuent de dépenser leurs frais mensuels pour ces nouvelles offres, tandis que le cloud finira par les fermer dans une dizaine d’années.

